Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Güreş Federasyonu birlikteliğinde ilimizde düzenlenen Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 24 ülkeden 433 seçkin sporcu adeta minderin tozunu attı. Türk güreşçiler turnuvaya adeta ambargo koyarken kazandıkları 27 madalya ile organizasyonda ipi göğüsledi.

KOCAELİ (İGFA) - Sporun her dalına sunduğu katkılarla büyük bir vizyon ortaya koyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dünya çapında önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, 24 ülkeden 433 sporcuyu ata sporumuzun ortak değerinde, Kocaeli'de buluşturdu.

3 gün boyunca kıyasıya mücadelelere sahne olan organizasyonda serbest ve grekoromen stilin seçkin sporcuları, minderde dereceye ulaşmak için tüm güçlerini ortaya koydu.

20 KATEGORİDE MÜSABAKALAR GERÇEKLEŞTİ

'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonu doğrultusunda düzenlediği Uluslararası Güreş Turnuvası ile farklı bayrakları aynı minderde buluşturan Büyükşehir Belediyesi bir kez daha uluslararası spor organizasyonlarının güçlü adreslerinden biri olduğunu gösterdi.

Türk güreşinin iki büyük efsanesinin mirasını yaşatmak için gerçekleştirilen organizasyonda 57-61-65-70-74-79-86-92-97-125 kilo serbest ve 55-60-63-67-72-77-82-87-97-130 grekoromen stilde olmak üzere toplam 20 kategoride müsabakalar gerçekleştirildi.

Sporcuların kıyasıya rekabete tutuştuğu dev organizasyonda Türk güreşçiler önemli başarılar elde ederek göğsümüzü kabarttı.

TÜRK GÜREŞÇİLER TURNUVAYA DAMGA VURDU

Minderde kıyasıya geçen karşılaşmalar, güreşseverlere heyecan dolu anlar yaşatırken, sporcular da teknik becerileri ve mücadeleci performanslarıyla turnuvaya adeta damga vurmayı başardı.

Türk güreşçiler turnuvaya adeta ambargo koyarken kazandıkları 27 madalya ile organizasyonda ipi göğüsledi. İranlı güreşçiler aldıkları 12 madalya ile turnuvada en çok madalya kazanan ikinci ülke oldu.

Azerbaycan ile Rusyalı sporcular 9'ar madalya ile turnuvayı bitirirken, Özbek güreşçiler 5 madalya kazanma başarısı gösterdi.

KOCAELİ'YE 'GÜÇLÜ BİR SPOR ŞEHRİ' ÖVGÜSÜ

Uluslararası düzeyde önemli bir prestije sahip olan turnuvada; kategorilerinde dereceye giren güreşçilere madalya ve ödülleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ve Güreş Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

Uluslararası Güreş Turnuvası'na kusursuz bir ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; güçlü organizasyonu, yüksek rekabet seviyesi ve misafirperverliğiyle uluslararası spor camiasından tam not aldı.

Turnuvanın sonunda memnuniyetlerini ve görüşlerini net bir şekilde belirten sporcular ve güreşseverler; Kocaeli'nin dünya standartlarında organizasyonlara ev sahipliği yapan güçlü bir spor şehri olduğunu vurguladı.