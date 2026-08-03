Ankara'da Keçiören, Türk ata sporu Alpagut'un en önemli organizasyonlarından biri olan Alpagut Türk Ata Sporu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Spor Festivali kapsamında gerçekleştirilen Alpagut Türk Ata Sporu Türkiye Şampiyonası, Taha Akgül Spor Salonu'nda büyük bir katılımla düzenlendi. Keçiören Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin 14 ilinden gelen 39 kulüpten 601 sporcu katılırken, organizasyonda 71 antrenör ve 41 hakem görev aldı.

Dünya Alpagut Federasyonu ile Türkiye Alpagut Temsilciliği iş birliğinde, Keçiören Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen şampiyona, sporcuların ve sporseverlerin yoğun ilgisiyle başladı. 4 gün süren organizasyon Anıtkabir'e düzenlenen kortej yürüyüşüyle başlarken, açılış seremonisinin ardından farklı kategorilerde müsabakalar gerçekleştirildi. Sporcular, dereceye girebilmek için dört gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Şampiyonanın son gününde düzenlenen törenle kupa ve madalyalar sahiplerini buldu.

TÜRK ATA SPORLARININ YAŞATILMASINA KATKI SUNULDU

Türkiye Alpagut Federasyonu Başkanı Metin Karadeniz, federasyon yetkilileri, birçok spor federasyonu temsilcisi ile Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleşen şampiyona, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuları aynı çatı altında buluşturarak hem sportif rekabete hem de Türk ata sporlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sundu. Şampiyonanın sonunda federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcular Türk ata sporu Alpagut'u destekleyen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür ettiler.