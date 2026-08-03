Keşan Rumeli Spor Kulübü'nün milli taekwondocusu Eslin Göktepeli, uluslararası arenada bayrağımızı gururla dalgalandırarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gürcistan'ın Batum şehrinde 31 Temmuz - 2 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen Batum Uluslararası Taekwondo Turnuvası, heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Milli Takımımızı temsilen organizasyonda boy gösteren Eslin Göktepeli, başarılı maçların ardından kürsüye çıkarak bronz madalya kazandı ve uluslararası alanda 3'üncülük elde etti.

EDİRNE VE KEŞAN'IN GURURU OLDU

2026 yılı boyunca Teknik Direktör Serkan Doğru eşliğinde Rumeli Spor Kulübü adına katıldığı turnuvalarda istikrarlı bir çıkış yakalayan genç sporcu, bu uluslararası derecesiyle Edirne ve Keşan'ın gurur kaynağı oldu. Gösterdiği performansla geleceğe yönelik büyük sinyaller veren Göktepeli, ülkemizi ve kulübünü en iyi şekilde temsil ederek ilerideki büyük başarıların da sinyalini verdi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Elde edilen bu anlamlı başarı sonrası kulüp cephesinden teşekkür mesajı yayımlandı. Açıklamada, 'Eslin'i ve kıymetli ailesini tebrik ediyor, desteklerini esirgemeyen Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun Eslin! Başarıların daim olsun' ifadelerine yer verildi.