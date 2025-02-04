2025 yılı Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda önemli başarıya imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü ve Keçiören Belediyesi Spor Kulübü sporcuları için ödül töreni düzenlendi. Sporcular ödüllerini Keçiören Belediye Başkanı ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, Keçiören Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, Olimpiyat İkincisi, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ve Avrupa ve Dünya Şampiyonu Eski Milli Halterci Halil Mutlu’dan aldılar.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni, 2025 yılı Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda grekoromen ve serbest stilde takım halinde şampiyon olan ASKİ Spor Kulübü ve Keçiören Belediyesi Spor Kulübü sporcularını ile antrenörlerini bir araya getirdi. 21-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Serbest ve Grekoromen Stil Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 7'si altın olmak üzere toplam 20 madalya ile takım halinde şampiyon olan ASKİ Spor Kulübü ile turnuvaya ilk kez katılarak takım halinde ikinci olan Keçiören Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ödüllerini aldı.

Taha Akgül bütün alkışı hak ediyor

Törende sporcu ve antrenörlere seslenen Keçiören Belediyesi ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Allah'ımıza şükürler olsun atalarımızla övüneceğimiz bir tarihimiz var. Bu tarih içerisinde şanlı, ahlaklı, ne güzel sporcular yetişmiş. Şanlı Türk Bayrağımızı göndere çektirmiş, göğsümüzü kabartmış bir milletin evlatlarıyız. Sporcularımız, pehlivanlarımız da bunların ta kendisidir. Biz güreşin ne demek olduğunu, milletimizin değerleri açısından ne kadar yüce olduğunu biliyoruz. Burada da şükürler olsun yakın dönemde öyle bir Federasyon Başkanı seçtik ki; o kadar mutluyuz, o kadar şanlıyız ki… Kendisinin bu alanda tatmadığı şampiyonluk yok. Gurur duyuyorum kendisiyle. Bütün alkışı kendisi hak ediyor. Onun adı Taha Akgül’dür. Şanlı, yüce Türk milletinin şanlı bayrağını her zaman göndere çektirmiş, göğsümüzü kabartmıştır” dedi.

Mindere giden yol karakucaktan geçer

Karakucak güreşlerinin, başarıya giden yolda önemli bir mihenk taşı olduğunu belirten Özarslan, “Biliyorsunuz ben aynı zamanda ASKİ Spor Kulübü Başkanlığını yürütüyorum. ASKİ Sporumuz, şükürler olsun ki birinci oldu. Keçiören Spor Kulübümüz de başta Abdullah Çakmar Hocamın, spor kulübü başkanımızın ve yöneticilerin sayesinde takım halinde ikinci oldu. Bunlar gurur kaynağımız. Biz bütün güreşçilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Karakucak güreşlerine ben şahsım adına önem veriyorum, önem vermeye de devam edeceğim. Çünkü mindere giden yolun karakucaktan geçtiğini güreşten anlayan herkes iyi bilir. Bu sene de nasip olursa hem Federasyonumuzun büyük desteğini alarak hem de Bakanlığımızın desteğini alarak güzel işler yapacağız” ifadelerini kullandı.

ASKİ Spor, ata sporuna büyük hizmetler verdi

Ödül töreninde sporculara ve antrenörlere seslenen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Yıllar boyu Türk güreşine, ata sporuna çok büyük hizmetler verdi. Biz de 15 senedir dünyada, Avrupa'da ve Olimpiyatlarda çok büyük başarılar elde ettik. Yani kulübümüze sıfırdan gelip Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonlukları ve Kırkpınar altın kemeri kazandırdık. Hamdolsun. Şimdi Ankara'da Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan’ın önderliğinde bir kulüp açıldı. Bu kulübümüz inşallah ASKİ Spor ile yarışabilir bir seviyeye geldi. Tüm Türkiye'de ses getiren sporcularımız burada olacaklar, yarışacaklar. Bundan sonra da sadece Ankara'mızı, Keçiören’i değil, milli takımımızı inşallah en iyi seviyede temsil edeceklerdir. Bu anlamda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a, aynı zamanda Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan’a teşekkür ediyorum. Mesut Başkanımız Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulunda Başkan Vekilimiz kendisi. O anlamda da bizler için ayrı bir öneme sahip. Kendisinin desteği de bizler için Güreş Federasyonu olarak çok önemli. Bize bundan sonraki süreçte de inşallah her zaman destek verecektir. Ben kendilerine Türk güreşine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.