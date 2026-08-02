Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kazandıkları madalya ve kupalarla büyük başarıya imza atan Osmangazi Belediyesporlu güreşçiler, Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan'ı makamında ziyaret etti. Başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Karayılan, elde edilen derecelerin kulüp ve Türk güreşi adına gurur verici olduğunu belirterek sporcuları ödüllendirdi.

BURSA (İGFA) - Altyapıya verdiği önem ve yatırımla birlikte Türk milli takımına farklı branşlarda birçok sporcu gönderen Osmangazi Belediyespor, güreş branşında yetiştirdiği sporcularla hem ulusal, hem de uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza atmayı sürdürüyor. Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcuların kazandığı dereceler, kulübün altyapıya yaptığı yatırımın ve disiplinli çalışmaların karşılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Uluslararası PWL Turnuvası'nda Madalya Yağmuru

Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcuları, Kocaeli'de Rusya organizasyonuyla ve 6 ülkenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası PWL Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ederek önemli dereceler elde etti. Zorlu rakiplerle mücadele eden Osmangazi Belediyesporlu güreşçiler, turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayarak uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Elde edilen bu dereceler, kulübün uluslararası platformdaki yükselişini bir kez daha ortaya koydu.

Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Tarihi Takım Başarısı

Ankara'da yaklaşık 10 bin sporcunun ve 205 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Osmangazi Belediyespor açısından tarihi bir başarıya sahne oldu. Serbest Stil ve Grekoromen Stil kategorilerinde takım halinde Türkiye üçüncüsü olan Osmangazi Belediyespor, organizasyona damga vuran kulüpler arasında yer aldı. Şampiyonada mücadele eden sporcular; 4 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği, 6 Türkiye üçüncülüğü ve 7 Türkiye beşinciliği olmak üzere toplam 18 derece elde ederek büyük bir başarı hikayesi yazdı.

Öte yandan Gençler B Okullar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Osmangazi Belediyespor sporcusu Mustafa Aktaş, 100 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken, Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda da performansını sürdürerek yine 100 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak podyum gördü.

Fatih Karayılan Sporcuları ve Antrenörleri Başarılarından Dolayı Tebrik Etti

Ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam eden Osmangazi Belediyespor'un başarılı güreşçileri, kazandıkları kupa ve madalyalarla birlikte Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan'ı makamında ziyaret etti. Sporcular ve antrenörler, son dönemde katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri dereceleri Başkan Karayılan ile paylaşırken, ziyaret gurur ve mutluluk dolu anlara sahne oldu. Antrenörlerin özverili çalışmalarına da teşekkür eden Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, sporcuların disiplinli çalışma anlayışı, azmi ve mücadele ruhuyla gelecekte çok daha büyük başarılara ulaşacaklarına inandığını belirtti. Başarılı sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendiren Karayılan, yeni sezonda ve katılacakları tüm organizasyonlarda kendilerine başarılar dileyerek, Osmangazi Belediyespor'un Türk sporuna değer katmaya ve şampiyon sporcular yetiştirmeye devam edeceğini vurguladı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona ererken, sporcular kazandıkları başarıları daha büyük hedeflerle taçlandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.