Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı ticaretinde adil ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. ÖTV düzenlemeleri sonrası fiyat artışları yakından izlenirken, yetki belgesiz satış, manipülatif fiyatlandırma ve 6 ay-6 bin km kuralını ihlal edenlere toplam 251 milyon TL idari para cezası uygulandı. 31 yetkili bayinin belgesi iptal edildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı ticaretinde kamu düzenini ve tüketici haklarını korumak amacıyla kapsamlı denetim ve düzenlemelerine devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sektördeki manipülatif uygulamalara karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

ÖTV SONRASI FİYAT ARTIŞLARI MERCEK ALTINDA

Bakanlık, ÖTV oranlarındaki düzenlemelerin ardından sektördeki fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Manipülatif fiyat artışları, kural dışı satışlar ve piyasayı bozan faaliyetlere karşı titiz incelemeler yürütülürken, tespit edilen aykırılıklara idari para cezaları uygulanıyor ve gerekli yaptırımlar devreye alınıyor.

Kayıt dışılığı azaltmayı, tüketiciyi korumayı, fiyat istikrarını sağlamayı ve piyasa dengesini korumayı hedefleyen Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yalnızca yetki belgesine sahip işletmelerce yapılabileceği, bir takvim yılında üçten fazla satışın ticari faaliyet sayıldığı belirtildi. Bu kapsamda, yetki belgesi olmadan ikinci el taşıt ticareti yaptığı tespit edilen 220 gerçek ve tüzel kişiye toplam 103 milyon TL idari para ceza kesildi.

6 AY-6 BİN KM VE İLAN KISITLAMALARINA İHLAL: 148 MİLYON TL CEZA

Pandemi sonrası artan manipülatif fiyat hareketleri ve stokçuluğa karşı uygulanan “6 ay-6 bin km” pazarlama ve satış kısıtlaması ile ilan fiyatı kısıtlamasını ihlal edenlere ağır cezalar verildi.

6 ay-6 bin km kuralını ihlal eden 131 yetkili bayi ve oto galericiye 52 milyon 462 bin TL, ilan kısıtlamasını ihlal eden 476 kişi ve kuruluşa ise 95 milyon 668 bin TL ceza uygulandı.

Ayrıca, liste fiyatının üzerinde satış, aksesuar veya takas dayatması gibi uygulamalarla tüketicinin araca erişimini engelleyen 31 yetkili bayinin yetki belgeleri iptal edildi ve bu işletmeler 1 yıl boyunca ikinci el taşıt ticareti yapmaktan men edildi.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ZORUNLU OLDU

Türkiye Noterler Birliği ile iş birliği içinde geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 2024 itibarıyla tüm gerçek ve tüzel kişiler için zorunlu hale getirildi. Bu sistemle, ikinci el taşıt satışlarında bedelin güvenli ve eşzamanlı ödenmesi sağlanarak dolandırıcılık, sahtecilik ve ödeme sorunları önleniyor.

Tüketiciyi korumak ve kayıt dışı galericiliği engellemek için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) hayata geçirildi. İlan platformlarına kimlik doğrulama zorunluluğu getirilirken, yalnızca araç sahibi, 2. derece akrabaları, eşi veya yetki belgeli işletmeler ilan verebiliyor. Yetkilendirme işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bakanlık, vatandaşların menfaatini önceleyen düzenlemelere ve denetimlere aynı ciddiyetle devam edeceğini vurguladı.