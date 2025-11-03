Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, hac ibadetine ilişkin yanıltıcı tanıtımlar yapan firmalara yönelik incelemesini tamamladı. 'Kurasız hac' ve 'özel hac vizesi' ifadeleriyle vatandaşları yanıltan 4 firmaya idari para ve reklam durdurma cezası verildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, 362'nci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, hac ibadetine yönelik aldatıcı tanıtımlar yapan firmalar mercek altına alındı.

Kurulun değerlendirmesi sonucunda, 'kurasız hac', 'özel hac vizesi' gibi ifadelerle vatandaşları yanıltıcı tanıtımlar yapan 4 firmaya idari para cezası verilmesine ve bu reklamlara durdurma kararı uygulanmasına hükmedildi.

Bakanlık açıklamasında, hac hizmetlerinin yalnızca yetkili seyahat acentaları aracılığıyla ve Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, bazı firmaların vatandaşların ticari veya turist vizeleriyle kutsal topraklara yönlendirmeye çalışıldığına dikkait çekilirken, 'Bu durumun ibadetin yerine getirilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlara yol açtığı tespit edilmiştir' denildi.

Bakanlık, vatandaşların dini duygularını istismar eden her türlü aldatıcı reklam ve tanıtıma karşı kararlılıkla mücadele edileceğini kaydetti.