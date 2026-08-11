ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre ticaret sektöründe yıllık bazda daralma yaşanırken, perakende satışlardaki artış dikkat çekti.

TİCARET HACMİ YILLIK YÜZDE 4,5 AZALDI

Ticaret satış hacmi, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 9,4 azaldı. Buna karşılık perakende ticaret satış hacmi yüzde 11,8 arttı.

Ticaret satış hacmi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aylık bazda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,7 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4 arttı. Perakende ticaret satış hacminde ise aylık yüzde 0,7'lik artış kaydedildi.

PERAKENDE SATIŞLARDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Haziran verileri, özellikle perakende ticaretteki yıllık artışın sürdüğünü ortaya koydu. Perakende satış hacminin yıllık yüzde 11,8 yükselmesi, ticaret sektöründeki genel daralmaya karşın tüketici satışlarında hareketliliğin devam ettiğine işaret etti