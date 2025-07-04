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Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Başvurular, “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi” türü seçilerek elektronik ortamda tamamlanacak. Bakanlık, gerekli durumlarda ek belge talep edebilecek. Gözetim belgesi, elektronik ortamda düzenlenip e-posta ile bildirilecek; geçerlilik süresi 6 ay olacak. Gerçeğe aykırı beyan veya eksik belge tespitinde belge düzenlenmeyecek.

Belge, gümrük beyannamesi tescilinde aranacak. Başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi üzerinden e-imza ile veya e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Elektronik başvuru yapılamazsa, fiziksel başvuru kabul edilecek.

Tebliğe göre, belirtilen eşyanın ithalatı için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden gözetim belgesi alınacak.

Ticaret Bakanlığı, çapı 1 mm’den küçük cam küreciklerin ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin yeni tebliği yayımladı. Uygulama 30 gün sonra yürürlüğe girecek. ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, çapı 1 mm’den küçük cam küreciklerin (GTİP: 7018.20.00.00.00) ithalatında, birim gümrük kıymeti 0,60 ABD Doları/kg altında olanlar için gözetim belgesi şartı getiren tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

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