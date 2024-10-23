Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Google'ın blog sitesi Blogger ve Blogspot uzantılı web sitelerine erişim yasağı getirdi. Böylelikle Discord ve Roblox'tan sonra blogger ve blogspot uzantılı sitelere de erişim yasağı getirilmiş oldu.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Google’ın blog web sitesi Blogger ve Blogspot.com uzantılı web sitelerini erişime kapattırdı. Federasyondan veya BTK‘dan engellemeye dair bir açıklama gelmedi.

TFF, ENGELLEMENİN GEREKÇESİNİ AÇIKLAMADI

Geçtiğimiz ay engellenen Roblox ve Discord’a şimdi de Blogger ve Blogspot.com uzantılı web siteleri eklendi. Bu sabah saatlerinde başlayan engellemeyle an itibarı ile Google Blogger ile hazırlanan web sitelerinin hiçbirine erişilemiyor.

Gün itibarıyla herhangi bir Blogspot uzantılı web siteye girmek istediğinizde, “Bu internet sitesi (blogspot.com) aşağıdaki karara istinaden erişime engellenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu 22-10-2024 tarihli ve 047-05 D.iş sayılı kararı.” şeklinde bir uyarı ile karşılaşıyorsunuz.

SOSYAL MEDYADA BUNU TARTIŞIYOR

TFF'nin hamlesi sonrası sosyal medyada, engelleme gerekçesi olarak o haftaki hakem atamalarının birkaç Blogspot uzantılı web sitesinde sızdırılması gösteriliyor.