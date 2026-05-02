Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin 2025 yılında başlattığı üretici eğitim söyleşileri, 2026 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. Yılın ilk durağı olan Çifteler'de 'Kuru Tarım ve Suyun Etkin Kullanımı' masaya yatırılırken, üreticilerin getirdiği toprak numuneleri yerinde analiz edildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiyi desteklemek ve tarımsal verimliliği artırmak amacıyla sürdürdüğü eğitim faaliyetlerine 2026 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği ilçeler arası eğitim söyleşilerinin ilk durağı Çifteler oldu.

Çiftelerli üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe; Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakçı, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Senem Acar ve Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Selma Güder katılarak üreticilere destek verdi.

Söyleşide Doç. Dr. Koç Mehmet Tuğrul kuru tarım teknikleri, su kaynaklarının tasarruflu kullanımı ve sürdürülebilir üretim yöntemleri üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Eğitimin en dikkat çekici anları ise uygulamalı bölümde yaşandı. Çiftçilerin beraberinde getirdiği toprak numuneleri uzmanlar tarafından anlık olarak analiz edilerek, analiz sonuçları üreticilerle paylaşıldı.

HEDEF: GELECEĞİN TARIMINI İNŞA ETMEK

Su kaynaklarının her geçen gün daha kritik hale geldiği günümüzde, bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefleyen etkinlik, soru-cevap bölümüyle sona erdi. Üreticiler, sahada yaşadıkları sorunları doğrudan uzmanlara ileterek çözüm önerileri alma fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki eğitim söyleşilerinin önümüzdeki günlerde farklı konu başlıklarıyla devam edeceğini belirterek, tüm üreticileri bu teknik bilgilendirme toplantılarına katılmaya davet etti.