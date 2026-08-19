Kandıra yolunda meydana gelen kazada bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki anne ve üç çocuğun yardımına, görev dönüşü kazayı fark eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri koştu. İlk yardım eğitimi bulunan personel, sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar kazazedelerin yanında olarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kandıra yolunda İzmit istikametinde meydana gelen trafik kazasına, görev dönüşü yoldan geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri müdahale etti. Bariyerlere çarparak takla atan otomobili gören ekipler, vakit kaybetmeden araçlarını güvenli bir noktaya park ederek kazazedelerin yardımına koştu.

Öncelikle kaza bölgesinde güvenliği sağlayan ekipler, başka bir kazanın yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. Ardından otomobilde bulunan anne ve üç çocuğun durumunu kontrol eden A Takımı personeli, ilk yardım eğitimleri sayesinde kazazedelere bilinçli ve kontrollü şekilde müdahale etti.

SAĞLIK EKİPLERİ GELENE KADAR YANLARINDAYDILAR

Bir yandan kazazedelerin durumunu takip eden ekipler, diğer yandan sağlık ve trafik ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, anne ve üç çocuğa müdahale etti. A Takımı personelinin hızlı ve kontrollü müdahalesi sayesinde kazazedeler, sağlık ekiplerine güvenli şekilde teslim edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerinin görev alanları dışında da ihtiyaç duyan vatandaşların yardımına koşması, sahadaki güçlü organizasyonun yanı sıra personelin aldığı eğitimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. İlk yardım eğitimi bulunan ekiplerin olay anındaki hızlı ve bilinçli müdahalesi, sağlık ekipleri ulaşana kadar kritik bir destek sağladı. Kazada hafif yaralanan anne ve üç çocuk, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. A Takımı ekiplerinin duyarlılığı ve hızlı müdahalesi, zor anlar yaşayan kazazedelerin sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar yalnız olmadığını gösterdi.