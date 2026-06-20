Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), son iki yılda yürüttüğü çalışmalarla yaklaşık 1 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlarken, 1 milyon 200 bin metreküp su kayıp-kaçağının da önüne geçti.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Enerji verimliliğini artırmaya ve altyapıyı güçlendirmeye yönelik yatırımlar sayesinde elde edilen sonuçlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer tarafından düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

'CANDAN BELEDİYECİLİK' VİZYONU MEYVELERİNİ VERİYOR

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve gelen Dr. Candan Yüceer başkanlığındaki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yönetimi, 'Candan Belediyecilik' vizyonuyla altyapı ve enerji alanında yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, seçim döneminde vatandaşlara verdikleri sözlerden birinin maliyetleri düşürmek ve kaynakları daha verimli kullanmak olduğunu ifade etti.

1 MİLYON 200 BİN METREKÜP SU KAYIP-KAÇAĞI ÖNLENDİ

Bu kapsamda TESKİ bünyesinde kullanılan pompa sistemlerinin yenilendiğini belirten Candan Başkan, daha az enerji tüketen yeni nesil ve yüksek verimli sistemlerin devreye alındığını, mevcut ekipmanların da bakım süreçlerinden geçirildiğini söyledi. Yapılan çalışmalar sayesinde son iki yılda yaklaşık 1 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını kaydeden Başkan Yüceer, enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Altyapı yatırımlarının da aynı kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Candan Başkan, şebekelerde gerçekleştirilen yenileme ve iyileştirme çalışmaları sayesinde yaklaşık 1 milyon 200 bin metreküp su kayıp-kaçağının önüne geçildiğini ifade etti. Böylece hem içme suyu kaynaklarının korunmasına katkı sağlandı hem de suyun daha verimli kullanılması mümkün hale geldi.

HEDEF: KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN BÜYÜKŞEHİR

Tekirdağ'ın geleceğini planlarken yenilenebilir enerji yatırımlarına da öncelik verdiklerini belirten Başkan Yüceer, güneş enerji santrallerinin devreye alındığını, rüzgâr enerji santralleri için ise gerekli başvuruların yapıldığını söyledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'nin, kendi enerjisini üretebilen ve kaynaklarını daha verimli kullanan bir yapıya kavuşması hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Candan Başkan, vatandaşlara her konuda daha ekonomik ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.