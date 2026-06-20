Kayseri Kocasinan Belediyesi, ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 228 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Yaptığı örnek çalışmalarıyla büyüklerin de hem gönlünü hem de hayır duasını alan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Sosyal belediyecilikte Türkiye ve Kayseri'de örnek hizmetler gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ifade etti. Rutin belediyeciliğini en iyi şekilde yerine getirmenin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal projelerle insan hayatına doğrudan ya da dolaylı olarak yüreklere dokunan Başkan Çolakbayrakdar, 'Örnek yatırımlarımızla Kocasinan'ı her zaman bir adım öne çıkarmak için çalışıyoruz' diye konuştu.

Birçok projeyle öncülük ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: 'Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan'a, Kayseri'ye değer katıyoruz. İlçede engelli olup da yemek yapamayan ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 228 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemeklerini ikram ediyoruz.'

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal projelerle gönül belediyeciliği uygulamasını en iyi şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 228 kişiye haftanın yedi günü bir öğün olmak üzere 4 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor. Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde gıda mühendisleri kontrolünde hijyenik bir ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçedeki 228 vatandaşın günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor.