Yılbaşı gecesinde trafiğe çıkacak vatandaşlara uyarıda bulunan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, trafikte her zaman dikkatli olunmasını isterken, yeni yılın zehir olmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Yılbaşı gecesinde trafiğe çıkacak vatandaşlara uyarı TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi.

Trafik kazalarında yitirilen canların yerine gelmediğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik cezalarının ağır olduğunu anımsatarak, maddi zararların ötesinde, yitirilen canların telafisinin de mümkün olmadığının altını çizdi.

"Bu nedenle, böyle günlerin zehir olmaması için gereken özeni göstermenizi rica ediyorum" diyen Palandöken, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, "Kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimler, eğlence mekanları başta olmak üzere gerekli denetimleri yapıyor. Ancak her insanın başına bir kolluk kuvveti dikmek mümkün olmadığı gibi, her semtte bu önlemleri bir arada görmek de her zaman mümkün olmuyor. Bugünün sağlıklı geçmesi için misafirlikte ya da aile büyüklerinizin yanındaysanız evinize geçerken aynı şekilde dikkatli olmanızı bekliyoruz. Yeni yılın ardından ülkemizde ‘şu kadar kaza, şu kadar kayıp’ gibi olumsuz haberlerin olmaması hepimizi mutlu edecektir. Bu bilinçle hareket ederek, ortak kutlamalarımızın keyifle geçmesini sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.