İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bölücü terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararını, Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşaması olarak değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendini feshetme kararını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin güçlenerek ilerlediğinin göstergesi olarak nitelendirdi.

Altun, Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir devam eden terör mücadelesinde büyük bedeller ödediğini, en büyük emeğin ise aziz şehitlere ait olduğunu belirterek, “Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Başkan Altun, sürecin kısa vadeli olmadığını, huzur, barış ve istikrar ortamının tesisi için devletin tüm birikimiyle çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

“Adımlar hassas, şeffaf ve kararlılıkla atılacak. Milletimiz, bu süreçte devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın iradesinin destekçisi olduğunu her fırsatta gösteriyor” diye konuşan Başkan Altun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve Erdoğan’ın liderliğinde devam eden sürecin, Türkiye ve bölge için hayırlı olmasını diledi.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1921856530137129002