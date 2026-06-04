Millî Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen haftalık basın toplantısında, sınır güvenliği ve terörle mücadeledeki son gelişmeleri paylaştı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115'inci yıl dönümü kapsamında İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıyı Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk yönetti.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlama görevini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Açıklamada, son iki haftada yaşanan gelişmeler şöyle aktarıldı:

6 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Hudutlarda 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 698 kişi yakalandı.

4 bin 219 kişi hududu geçemeden engellendi.

Son iki haftada; 6 PKK'lı terörist daha teslim olurken, hudutlarımızda ise 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 698 şahıs yakalandı. 4 bin 219 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Pf8rOurmRd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2026

2026 yılı başından bu yana yapılan çalışmaların toplamInda teslim olan terörist sayısı 99'a yükseldi. Hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 860, geçişleri engellenenlerin sayısı ise 34 bin 389 olarak kaydedildi.

Ayrıca Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 79 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Sözcü Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğini sağlama ve terörle mücadeledeki kararlılığını sürdüreceğini bir kez daha vurguladı.