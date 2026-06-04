TÜİK verilerine göre, Türkiye'de su ürünleri üretimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 1 milyon 37 bin tonu geçti. Üretimin büyük bölümünü yetiştiricilik faaliyetleri oluşturdu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı su ürünleri üretim istatistiklerini açıkladı. Veriler, su ürünleri sektöründe yetiştiriciliğin giderek güçlendiğini ve üretim içindeki payını artırdığını ortaya koydu. Buna göre, toplam su ürünleri üretimi bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 1 milyon 37 bin 19 ton olarak gerçekleşti.

Üretimin yüzde 33,4'ünü avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 3,1'ini diğer deniz ürünleri, yüzde 3,1'ini iç su avcılığı ve yüzde 60,4'ünü ise yetiştiricilik ürünleri oluşturdu. Böylece su ürünleri üretiminde en büyük payı yetiştiricilik aldı.

Toplam su ürünleri avcılığı 2025 yılında yüzde 15,3 artarak 410 bin 428 tona yükseldi. Deniz ürünleri avcılığı yüzde 17,3 artış gösterirken, iç su ürünleri avcılığı yüzde 4,3 oranında azaldı.

Avlanan deniz balıkları 346 bin 366 ton olarak kayıtlara geçti. Tür bazında en çok avlanan balık 245 bin 261 ton ile hamsi oldu. Hamsiyi 28 bin 388 ton ile çaça, 19 bin 667 ton ile sardalya takip etti.

YETİŞTİRİCİLİK ÜRETİMİ 626 BİN TONU AŞTI

Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretim 2025 yılında yüzde 8,6 artarak 626 bin 591 ton oldu. Bu üretimin yüzde 70,4'ü denizlerde, yüzde 29,6'sı ise iç sularda gerçekleştirildi.

İç sularda en çok yetiştirilen tür 185 bin 310 ton ile alabalık olurken, denizlerde 174 bin 859 ton ile levrek ve 164 bin 643 ton ile çipura öne çıktı.