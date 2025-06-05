Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son bir haftada yürüttüğü operasyonlar ve sınır güvenliği faaliyetlerine ilişkin detayları paylaştı. Irak ve Suriye’deki operasyonlarda 4 PKK’lı terörist teslim olurken, yasa dışı sınır geçişlerine karşı 112 kişi yakalandı, bin 192 kişi engellendi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, TSK’nın terörle mücadele ve sınır güvenliği faaliyetlerine dair önemli bilgiler aktarıldı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir hafta içinde, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin teslim olduğunu açıkaldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden operasyon, arama tarama ve sınır güvenliği faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde; Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist daha teslim oldu. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/CGWfbZUOkx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 5, 2025

Sınır güvenliği kapsamında, yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 112 kişi yakalandı.

1 Ocak 2025’ten bu yana yakalananların sayısı 2 bin 447’ye ulaşırken, aynı dönemde 1.192 kişi engellendi ve yılbaşından beri engellenen kişi sayısı 36 bin 3 oldu.

Suriye’de ise TSK’nın “tünel imha” faaliyetleri hız kesmeden devam ettiği belirtilirken, 8 Ocak’tan bu yana Tel Rıfat bölgesinde 146 kilometre, Menbic bölgesinde ise 124 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, TSK’nın terörle mücadele ve sınır güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.