Irak'ın kuzeyinde operasyonlarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakuruk bölgesine teröristlere ait mağara tespit etti.ANKARA (İGFA) - Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Kahraman Mehmetçik'in teröristlerin inlerine girmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, Irak’ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahramanların, Hakurk bölgesinde teröristlere ait mağara tespit ettiğini duyurdu. Mağarada arama yapan Komandolar, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeleri tek tek açıklayan bakanlık, faaliyete yönelik video da paylaştı.

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahramanlarımız, Hakurk bölgesinde teröristlere ait mağara tespit etti. Mağarada arama yapan Komandolarımız, çok sayıda silah ve mühimmat ele… pic.twitter.com/O2btss9vIR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2024

İşte teröristlere ait mağarada ele geçirilenler...

- 10 adet Konkurs tanksavar füzesi,

- 7 adet SA 7B hava savunma füzesi,

- 2 adet mayın,

- 6.000 adet uçaksavar mühimmatı,

- 1 adet 120 mm'lik havan mühimmatı.