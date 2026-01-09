Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, doğal bitkisel yağlarla desteklenen ve uyku kalitesini artırmayı hedefleyen özel bir iplik geliştiriyor. Proje kapsamında iplik, yastık kılıfı, çarşaf ve pijama gibi ürünlerde kullanılabilecek.

BURSA (İGFA) -Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öncülüğünde yürütülen 'Uyutan İplik (SleepingYarn)' projesi, uyku bozukluğu ve stresle mücadelede tekstil ürünlerini bir çözüm aracı hâline getirmeyi amaçlıyor.

Proje, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, Üsküdar Üniversitesi ve Ormo Yün İplik iş birliğinde, TÜBİTAK TEYDEB 1505 desteğiyle yürütülüyor ve 24 ay sürecek.

Projede, doğal uçucu yağ bileşenleri cilde ve çevreye uyumlu özel kaplama yöntemleriyle iplik içerisine yerleştirilecek. Üretilen iplikler yastık kılıfı, çarşaf ve pijama gibi ürünlerde kullanılabilecek ve koku ile cilt yoluyla uykuya yardımcı etki sağlayacak.

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kenan Yıldırım, 'Uyku ve sakinleşme üzerinde etkili doğal bitkisel yağları bilgisayar destekli çalışmalarla belirleyeceğiz. Hazırlanan kapsülleri ipliklerin içine entegre ederek özel bir prototip üreteceğiz. Ürünün etkinliği, gönüllü katılımcılar üzerinde test edilecek' dedi.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversite-sanayi iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, 'Bu proje, akademik bilginin sanayiyle buluşarak toplumsal fayda üreten ve ticarileşme potansiyeli taşıyan bir çalışmadır. İnsan hayatına doğrudan dokunan çözümler geliştiren akademisyenlerimizi ve sanayi paydaşımızı tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Projede BTÜ'den Prof. Dr. Rasim Alper Oral ve Doç. Dr. Fatma Nur Parın; Üsküdar Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Nigar Kantarcı Çarşıbaşı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Doç. Dr. Demet Yıldız, Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, Dr. Burcu Sivrikaya ve Dr. Murat Ersal araştırmacı olarak yer alıyor. Sanayi paydaşlığını Ormo Yün İplik San. ve Tic. A.Ş. üstleniyor.