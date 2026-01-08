Yandex Türkiye verilerine göre, 2025'in ekim-aralık döneminde ürün ve hizmet satın almaya yönelik aramalar geçen yıla kıyasla %46 yükseldi.

İSTANBUL (İGFA) - Yandex Türkiye'nin 2025 yılının son çeyreğine ilişkin verileri, ülkemizde kullanıcıların Yandex Arama üzerinden ürün ve hizmet aramalarında ciddi bir artış yaşandığını ortaya koydu. Satın alma odaklı aramalar, geçen yıla göre yüzde 46 artarak işletmeler ile tüketiciler arasındaki etkileşimde önemli bir temas noktası haline geldi.

Tüm ticari kategoriler içinde e-ticaret, toplam arama hacminde ilk sırayı alırken hizmetler ikinci, finans sektörü ise üçüncü sırada yer aldı.

İlk 5 sektör arasında ayrıca sağlık ve turizm de bulunuyor.

Genel aramalardaki en hızlı büyüme ise gayrimenkul kategorisinde gerçekleşti; yıllık bazda yüzde 77 artış kaydedildi. Otomotiv sektörü yüzde 63 artışla ikinci sırayı alırken, hizmetler kategorisi yüzde 50 artış gösterdi. E-ticaret ve turizm sektörleri ise yüzde 48 artışla dördüncülüğü paylaştı. Bu eğilimler, kullanıcıların hem günlük ihtiyaçlar hem de uzun vadeli kararlar için arama ve araştırma yaptığını ortaya koyuyor.

Yandex Ads Türkiye Bölge Direktörü Edita Yıldız, Eylül 2025 itibarıyla Yandex Direct reklamverenlerinin yüzde 82'si nöro teknolojilerden yararlanarak kampanya performansını optimize ettiğini belirterek, kullanıcıların arama davranışlarının değiştiğini ve satın alma sürecinde aramanın giderek daha kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Yıldız, Yandex Arama'nın Türkiye'de işletmeler ve müşteriler arasındaki kilit temas noktalarından biri olduğunu belirtti.