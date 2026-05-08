Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Hamlesi Programı'nın uygulama esaslarında önemli değişikliklere gitti. Resmî Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle proje değerlendirme, izleme ve yatırım süreçlerine ilişkin birçok düzenleme yeniden şekillendirildi.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle 'Teknoloji Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği'nde kapsamlı değişiklik yaptı.

Yeni düzenlemeyle yatırım projeleri, proje komisyonlarının yapısı, değerlendirme süreçleri ve izleme mekanizmaları yeniden düzenlenirken, programın daha etkin ve denetlenebilir hale getirilmesi hedeflendi.

PROJE KOMİSYONLARININ YAPISI DEĞİŞTİ

Tebliğle birlikte program kapsamındaki projelerin değerlendirilmesi için oluşturulan proje komisyonlarının yapısı yeniden belirlendi. Komisyonların; TÜBİTAK, KOSGEB ve ilgili genel müdürlük temsilcilerinden oluşacağı belirtildi.

İhtiyaç halinde bağımsız değerlendiricilerin de sürece dahil edilebileceği kaydedildi. Komisyonların, projelerin ön değerlendirme ve teknik inceleme süreçlerinde aktif rol üstleneceği ifade edildi.

Yeni düzenlemeyle projelerin hangi kriterlere göre değerlendirileceği daha açık hale getirildi.

Buna göre; Projenin çağrı planına uygunluğu, sektördeki emsal ürünlerle karşılaştırılması, teknik ve mali tutarlılığı, yatırımcıya ait açık teşvik belgesi bulunup bulunmadığı gibi başlıklar değerlendirme kriterleri arasında yer aldı. Eksik belge veya revizyon ihtiyacı bulunan projeler için yatırımcılara 5 ila 15 gün arasında ek süre verilebileceği belirtildi.

İTİRAZ SÜREÇLERİ DÜZENLENDİ

Program kapsamında değerlendirme dışı bırakılan projeler için yatırımcılara 15 iş günü içinde itiraz hakkı tanındı. İtirazların önce proje komisyonları, ardından komite tarafından değerlendirileceği bildirildi.

Tebliğde yatırım süreçlerinin izlenmesine ilişkin hükümler de güncellendi. Teşvik belgeli yatırımların yılda bir kez yerinde inceleneceği, gerekli durumlarda uzman kuruluşlardan ekspertiz desteği alınabileceği ifade edildi.

Yatırım süresinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların üç ay içinde proje tamamlanma başvurusu yapması zorunlu hale getirildi. Süresi içinde başvuru yapılmaması halinde ise tamamlama sürecinin resen başlatılacağı belirtildi.

BAŞARISIZ PROJELERE YAPTIRIM

Öte yandan program hedeflerini yerine getiremeyen projelerin destek kapsamından çıkarılacağı kaydedildi. Fazladan sağlanan desteklerin ise ilgili mevzuat kapsamında geri alınacağı ifade edildi.