F1Mag®, UMag'in drone tabanlı manyetik algılama portföyünü, açık deniz ortamlarında deniz mayınları ve denizaltıların gerçek zamanlı tespiti için yüksek hızlı, havadan bir sistem ile genişletmektedir. Sistem, deniz araçları ve personeli riske atmadan saatte 6 bin hektara kadar alanı tarayabilmektedir.

ACCESS Newswire / BIRKERØD, DANİMARKA (İGFA) - İran'a ait deniz mayınlarının Hürmüz Boğazı'nda hâlâ tam olarak tespit edilememiş olması, NATO'nun Baltic Sentry misyonunun deniz altı altyapı devriyelerini artırması ve Karadeniz'de sürüklenen mayınların sivil deniz taşımacılığını tehdit etmeye devam etmesi nedeniyle UMag Solutions, savunma operatörlerinin deniz mayınlarını, denizaltıları ve insansız su altı araçlarını (UUV) suya herhangi bir ekipman yerleştirmeden ve saatte 120 km'ye varan hızlarla havadan tespit edebilmesini sağlayan F1Mag® sistemini duyurdu.

Bir yıldan uzun süren donanma ve kara birlikleri testlerinin ardından F1Mag® artık resmi olarak piyasaya sunulmuştur. F1Mag®, herhangi bir drone üzerine monte edilerek hedef bölge üzerinde uçurulabilir. Deniz yüzeyinin altındaki sabitlenmiş veya dip mayınları, denizaltılar, UUV'ler ve diğer metal nesneler gibi manyetik tehditleri tespit eder ve verileri gerçek zamanlı olarak iletir. F1Mag®'in hassasiyeti, operatörlerin deniz yüzeyinin 15-30 metre altındaki mayınları ve 500 metreyi aşan derinliklerdeki denizaltıları tespit etmesine olanak tanır.

UMag Solutions CEO'su ve Kurucu Ortağı Arne Døssing Andreasen, 'F1Mag®'i modern savaşın belirleyici unsurlarından biri olan deniz altı tehditleri için geliştirdik. Bu tehditleri yüksek hızda, doğru ve gerçek zamanlı verilerle, insanları ve ekipmanı suya göndermeden tespit etme ihtiyacı hiç bu kadar büyük olmamıştı. UMag Solutions, F1Mag® ile açık denizde denizaltı ve UUV takibi yapmış ve deniz mayınlarını tespit etmiştir'şeklinde konuştu.

Andreasen, 'Havadan çalıştığı için F1Mag®, hava koşullarına, deniz durumuna veya gemi desteğine çok daha az bağımlıdır. Deniz buzu, bulanık sular veya su sütunundaki katmanlardan etkilenmez' dedi.

Deniz mayınları ve sessiz denizaltılar, modern çatışmalarda en maliyet etkin ve politik açıdan en yıkıcı silahlar arasında yeniden öne çıkmıştır. Tek bir mayın veya buna dair güçlü bir şüphe bile sigorta maliyetlerini artırmaya, küresel ticaret rotalarını değiştirmeye ve donanmaları haftalar süren temizleme operasyonlarına zorlamaya yetmektedir.

BÖLGELERE GÖRE TEHDİT DURUMU:

Hürmüz Boğazı : Küresel deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık %20'si ve LNG ticaretinin dörtte biri bu dar geçitten geçmektedir. 2026 başından bu yana İran'ın mayın yerleştirme faaliyetleri aktif bir temizleme süreci başlatmış ve yerleştirilen mayınların bile tam olarak takip edilemediği rapor edilmiştir. Bir mayının bulunmadığını kanıtlamak artık onu bulmaktan daha zor hale gelmiştir.

Baltık Denizi: 2022'den bu yana kablo, boru hattı ve enerji bağlantılarında yaşanan olaylar NATO'nun Baltic Sentry misyonunu sürekli gözetim durumuna getirmiştir. Sığ sular, yoğun trafik ve izlenmesi zor 'gölge filo' gemileri geniş alanlı hızlı deniz altı taramasını zorunlu kılmaktadır.

Karadeniz: Rusya-Ukrayna savaşından kalan sürüklenen mayınlar hâlâ havza genelinde hareket etmekte ve Boğazlara yaklaşan bölgeleri tehdit etmektedir.

Güney Çin Denizi ve Hint-Pasifik: Artan denizaltı faaliyetleri, tartışmalı ada zincirleri ve yoğun deniz altı kablo altyapısı gelecekteki mayınlama operasyonlarının maliyetini artırmaktadır.

Akdeniz ve kıyı bölgeleri: Geçmişten kalan patlamamış mühimmat (UXO) hızlı ve ölçeklenebilir tespit ihtiyacını sürdürmektedir.

Geleneksel mayın karşı tedbirleri (MCM), yüzey gemileri, dalgıçlar ve bağlı veya otonom su altı araçlarına dayanır; bu yöntemler yavaş, riskli ve hava/deniz koşullarına bağımlıdır. F1Mag® bu modeli tersine çevirir: sensör havadadır, operatör kıyıda veya ana platformdadır ve tarama hızı metrekare değil hektar bazında ölçülür.

F1MAG® NE YAPAR

Deniz mayını tespiti (MCM): Saatte 30-70 hektar, deniz yüzeyinin 15-30 metre altındaki mayınları tespit etme hassasiyeti.

Denizaltı harbi (ASW): Saatte 1.000-6.000 hektara kadar kapsama ve yüzlerce metre derinlikte tespit kapasitesi.

Tüm ortam koşullarında tespit: Deniz buzu, dalga durumu, bulanık su veya termal/haloklin katmanlarından etkilenmez.

Kara uygulamaları: Yoğun ormanlık alanlarda araç ve yapı tespiti yapılabilir.

Gerçek zamanlı veri: Uçuş sırasında operatöre iletilir; geri kazanım veya sonradan işleme gerekmez ve NATO STANAG 4817 ile doğrudan entegrasyon sağlar.

DRONE BAĞIMSIZ TASARIM

F1Mag®, dünya genelinde kullanılan birçok üst segment drone platformu ile entegre çalışmaktadır; bunlar arasında UMS Skeldar (V-200), High-Eye (Airboxer), Pterodynamics (Transwing), Acecore Technologies (NOA), Airolit (CX-10), Hecto Drone (HD-606), Freespace Operations (Callisto 25), Inspired Flight (IF1200), Velos Rotors (V3) ve Harris Aerial (Carrier H6) bulunmaktadır.

Andreasen, 'F1Mag®'i drone bağımsız tasarlayarak müşterilerimizin zaten güvendiği platformları kullanmasına olanak tanıyor ve tedarikten operasyonel kullanıma geçiş süresini kısaltıyoruz' şeklinde konuştu.

SAHA TESTLERİNDEN GEÇMİŞ KANITLANMIŞ TEKNOLOJİ

F1Mag®, UMag'in ultra hassas V2Mag® sistemi üzerine inşa edilmiştir. Bu sistem hâlihazırda Avrupa'daki savunma güçleri tarafından kara ve kıyı mayın haritalama için kullanılmaktadır. 2025 yazından bu yana F1Mag®, açık denizde deniz mayını tespiti, denizaltı harbi ve ormanlık alanlarda gizlenmiş araçların tespiti için test edilip doğrulanmıştır.

ERİŞİLEBİLİRLİK

F1Mag®, operasyonel kullanım, demonstrasyonlar ve iş ortaklığı entegrasyonları için artık mevcuttur. UMag Solutions, Detroit'te düzenlenecek XPONENTIAL 2026'da (Stand 14020) ve Belçika'nın Ostend kentinde gerçekleştirilecek NATO Naval Mine Warfare Conference 2026'da hem V2Mag® hem de F1Mag® sistemlerini sergileyecektir.

UMAG SOLUTİONS APS HAKKINDA

UMag Solutions, drone tabanlı kuantum manyetik algılama teknolojileriyle deniz altı tehdit tespitinde öncü bir Danimarka savunma şirketidir. 2018 yılından bu yana ultra hassas, gerçek zamanlı manyetik tespit teknolojileri geliştirerek kara ve deniz mayını tespiti, denizaltı harbi ve deniz altı altyapı gözetimi alanlarında faaliyet göstermektedir.

