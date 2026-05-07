KONYA (İGFA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde teknoloji alanında gençlere ışık tutacak olan ve onların yeteneklerini sergileyecekleri Selçuklu TEKNOSEL Teknoloji Festivali, teknoloji tutkunlarını bir araya getirmek için gün sayıyor. Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark iş birliğinde bu yıl 3.'sü düzenlenecek olan festival, robot yarışmaları ve teknoloji yarışmaları olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda düzenlenen ve gençlerin teknoloji üretimini desteklemeyi, Milli Teknoloji Hamlesi 'ne katkı sunmayı hedefleyen festival kapsamında gerçekleştirilen tüm yarışmalarda, 16 farklı kategoride toplam 3 milyon 165 bin TL tutarında ödül takdim edilecek.

12-14 Mayıs tarihlerinde Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda, 15-17 Mayıs 2026 tarihlerinde ise Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan program kapsamında çocuklar ve gençlere yönelik sahne gösterileri, müzikaller, söyleşiler, bilim etkinlikleri ve teknoloji atölyeleri ziyaretçilerle buluşacak.

FESTİVAL ETKİNLİKLERLE DOLU DOLU GEÇECEK

Bu kapsamda Anadolu Sahne'de 15 Mayıs Cuma günü 'Harika Kanatlar Müzikali' saat 10.00 ve 15.30'da sahnelenecek. 16 Mayıs'ta 'Kozmik Birliğin Kahramanları Müzikali' 12.00 -16.00 saatleri arasında izleyiciyle buluşurken, 17 Mayıs Pazar günü ise aynı saatte sevilen çocuk karakterleri 'Rafadan Tayfa Müzikali' ile sahnede olacak.

15-17 Mayıs tarihleri boyunca Anadolu Sahne ve Konya Sahne'de 10.00-19.00 saatleri arasında 'Piksel Poi ve Stuff Gösterisi' ile 'Bilim Gösterisi' düzenlenecek. Oda Tiyatro bölümünde ise üç gün boyunca 'Nasreddin Hoca ile Su Tasarrufu' adlı tiyatro gösterisi 10.30-17.30 saatleri arasında sahnelenecek.

Programın söyleşi bölümünde ise alanında uzman isimler gençlerle bir araya gelecek. Anadolu Sahne Söyleşileri kapsamında 15 Mayıs'ta Ramazan Yetgin ve Bayram Meral'in katılımıyla saat 18.00'de 'Dijital Çağda Bilgiyle Kazanmak' başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Konya Sahnede ise 16 Mayıs'ta Atlas Kaya 'Gen Z, Dijital Çağda Geleceğin İçin Harekete Geç!' başlıklı söyleşisiyle saat 14.00'te, aynı gün saat 17.00'de Gökhan Müftüoğlu 'Geleceğin Planlama Navigasyonu' konulu söyleşiyisiyle gençlerle buluşacak.

Selçuklu Kongre Merkezi açık alanında düzenlenecek etkinliklerde ise jonglör gösterileri, bilim gösterileri, Shark Sürü Uçuş Gösterisi ve animatör etkinlikleri gün boyu ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacak. Ayrıca teknoloji vitrininde proje tanıtımları yapılırken, atölye etkinlikleri ve dijital oyun alanları da katılımcıların deneyimine sunulacak.