OMP, AstraZeneca ile Barselona'daki Gartner Tedarik Zinciri Sempozyumu'na katılıyor.

ACCESS Newswire / ANTWERPEN, BELÇİKA (İGFA) - Yapay zekâ destekli tedarik zinciri planlamasında lider OMP, AstraZeneca'yı Barselona'da düzenlenen Gartner Tedarik Zinciri Sempozyumu/Xpo™ 2026'ya taşıyor. İki şirket birlikte, AstraZeneca'nın artan karmaşıklık ve sürekli değişime ayak uydurmak için planlamayı nasıl dönüştürdüğünü; OMP'nin Unison Planning™ platformu ve UnisonIQ yapay zekâ orkestrasyonu ile desteklenen entegre, karar odaklı bir yaklaşım nasıl inşa ettiğini paylaşacak.

ASTRAZENECA'NIN KARAR ODAKLI PLANLAMAYA YOLCULUĞU

AstraZeneca'da Ağ Tedarik Planlayıcısı Diane Gorman, Gartner sahnesinde küresel biyofarmasötik şirketin elektronik tablo tabanlı planlamadan entegre, kapasite farkındalığına sahip karar alma yaklaşımına nasıl evrildiğini anlatacak. Oturumda bu dönüşümün kısıt görünürlüğünü nasıl artırdığı ve kampanya yönetimi, kapasite planlama ve detaylı çizelgeleme genelinde sonuçları nasıl güçlendirdiği ele alınacak.

Gorman şu başlıklara değinecek:

-Karmaşık bir organizasyonda kullanıcı benimsemesini sağlamak için gerekenler

-Planlama daha fazla sistem destekli hale geldikçe planlayıcı rollerinin nasıl evrildiği

-AstraZeneca'nın yapay zekâ destekli karar destek sistemlerinin bir sonraki aşamasına nasıl hazırlandığı

OMP, KARAR HIZININ PRATİKTEKİ ROLÜNÜ ELE ALAN PANEL DÜZENLİYOR

OMP ayrıca 19 Mayıs Salı günü 17:25-17:45 saatleri arasında Shell eski Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Jack Eggels, OMP Ürün Direktörü Tom Wouters ve OMP Ticari ve Pazarlar Direktörü Philip Vervloesem'in katılımıyla bir panel oturumu düzenleyecek.

Katılımcılar birlikte şu konuları ele alacak:

-Kuruluşların takvim odaklı planlamadan sürekli açık, olay odaklı zekâya nasıl geçtiği

-UnisonIQ'nun insan ve yapay zekâ iş birliğini koordine etmesiyle karar hızının nasıl gerçek bir operasyonel yetkinliğe dönüştüğü

-AstraZeneca'nın yolculuğunun ürün inovasyonunu sektörler genelinde ölçülebilir sonuçlara nasıl bağladığı

OMP STANDINDA KARAR HIZINI KEŞFEDİN

Gartner Tedarik Zinciri Sempozyumu/Xpo™ (18-20 Mayıs, Barselona) boyunca OMP, 310 numaralı standda yer alarak Unison Planning™ ve UnisonIQ'nun kuruluşların sürekli açık tedarik zinciri orkestrasyonuna geçişine nasıl yardımcı olduğunu gösterecek. En son yapay zekâ gelişmeleriyle güçlendirilmiş entegre planlamanın daha hızlı senaryo değerlendirmesi, daha güçlü iş birliği ve ölçülebilir iş sonuçları sağladığını görün.

OMP ile Gartner etkinliğinde AstraZeneca'nın yolculuğunu doğrudan dinleyin ve daha hızlı, daha güvenli kararlar için net bir yol haritası ile ayrılın.

OTURUM DETAYLARI:

Başlık: AstraZeneca'nın Karar Odaklı Otonom Planlamaya Yolculuğu

Konuşmacı: Diane Gorman, Ağ Tedarik Planlayıcısı, AstraZeneca

Tarih: 18 Mayıs Pazartesi, 11:45 - 12:15 CEST

Yer: International Barcelona Convention Center

OMP HAKKINDA

OMP, karmaşık planlama zorluklarıyla karşı karşıya olan şirketlerin pazardaki en iyi dijitalleştirilmiş tedarik zinciri planlama çözümünü sunarak başarılı olmalarına, büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olur. Tüketim ürünleri, yaşam bilimleri, kimyasallar, metaller, kâğıt, ambalaj, plastik, lastik ve yapı malzemeleri dahil olmak üzere geniş bir endüstri yelpazesindeki yüzlerce müşteri, OMP'nin benzersiz Unison Planning™ çözümünden faydalanmaktadır.

