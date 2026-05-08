Huawei, Bangkok'taki küresel lansmanında akıllı yaşamı yeniden tanımlayan yeni ürünlerini tanıttı

PRNewswire / BANGKOK (İGFA) - Huawei, 7 Mayıs 2026 tarihinde Tayland'ın Bangkok kentinde 'Now Is Your Spark' adlı küresel ürün lansmanını gerçekleştirdi ve bu etkinlikte HUAWEI MatePad Pro Max, HUAWEI WATCH FIT 5 Serisi, HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition ve diğer yenilikçi ürünlerini resmi olarak tanıttı.

Her türlü senaryoya uygun teknolojiye sahip bu cihazlar, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların dünyayı keşfetmesi ve kendilerini ifade etmesi için gerçek bir araç görevi görüyor.

MOBİL ÜRETKENLİKTE YENİ STANDARTLAR BELİRLEYEN ULTRA İNCE BİR AMİRAL GEMİSİ TABLET

Huawei, bu lansmanda HUAWEI MatePad Pro Max'i küresel olarak tanıttı. Zarif tasarımı, üst düzey ekranı, PC seviyesinde üretkenliği ve kapsamlı yaratıcı araç setini bir araya getiren HUAWEI MatePad Pro Max, son derece ince ve hafif yapısına rağmen amiral gemisi seviyesinde tablet performansı sunuyor. 499 gram ağırlığında ve yalnızca 4,7 mm kalınlığında olan cihazın özel PaperMatte Edition versiyonu ise sadece 509 gram ağırlığında. Bu özellikleriyle HUAWEI MatePad Pro Max, 13 inç ve üzeri tabletler arasında en ince ve en hafif model olarak öne çıkıyor.

AKILLI GİYİLEBİLİR CİHAZLAR YENİ NESİL İÇİN YENİDEN TASARLANDI

Huawei, genç kullanıcılar için özel olarak geliştirilen yeni akıllı saat serisini tanıttı. HUAWEI WATCH FIT 5 Serisi, ikonik kare tasarımını korurken, daha şık ve dinamik bir görünümle yenilendi. Kullanıcıları, kolayca uygulanabilen ve motive edici mini egzersizlerle yönlendirerek daha aktif bir yaşam tarzını destekliyor. Seri; bisiklet, golf, patika koşusu ve tenis gibi farklı spor dallarını da kapsıyor. Gelişmiş takip, analiz ve rehberlik özellikleri sayesinde, günlük egzersizlerden daha profesyonel spor aktivitelerine kadar geniş bir kullanım alanına hitap ediyor.

Bu etkinlikte ilk kez tanıtılan HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, maraton ruhundan ilham alan profesyonel bir koşu saatidir.

Yeni tekli koşu yetenek endeksi (RAI) ve Antrenman Kampı Kontrol Paneli gibi özellikler sunan uygulama, koşuculara daha akıllı antrenman yapmaları ve yarış performanslarını geliştirmeleri için kapsamlı veriler ve içgörüler sağlıyor.

Huawei, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition'ı piyasaya sürmek için ünlü mücevher tasarımcısı Francesca Amfitheatrof ile işbirliği yaptı. Baharın çiçek açan güzelliğinden ilham alan bu tasarım, 99 doğal pırlanta ve elmas kesim safir cama sahip olup, kadınsı gücün ve canlılığın giyilebilir bir sembolü niteliğinde.

Huawei ayrıca yeni premium amiral gemisi çocuk saatlerini de tanıttı: HUAWEI WATCH KIDS X1 Serisi. Ön ve arka yüksek çözünürlüklü kamera sistemiyle donatılan cihaz, 110° ultra geniş açılı ön kamera ve 1,82 inç AMOLED ekranıyla daha geniş bir görüntüleme alanı sunuyor. Çıkarılabilir ve döndürülebilir gövde tasarımı sayesinde çocukların keşif dolu anlarını kolayca yakalamalarına olanak tanırken, AR eğlence özelliğiyle de deneyimi daha keyifli hale getiriyor.

GENÇ KULLANICILARIN FARKLI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK YEPYENİ BİR TELEFON DENEYİMİ

Huawei, HUAWEI nova 15 Max'i resmi olarak piyasaya sundu ve aktif bir yaşam tarzına sahip, aynı zamanda net ve kaliteli fotoğraflar çekmek isteyen kullanıcılar için deneyimi yeniden tanımladı.

50 MP RYYB Ultra Vision Kamera ile donatılan cihaz, düşük ışıkta ve zorlu arka ı ş ık koşullarında bile gerçeğe yakın renkler sunuyor. 8.500 mAh kapasiteli Süper Pil, gün boyu kesintisiz kullanım sağlayarak pil kaygısını ortadan kaldırıyor. Ekstra dayanıklı gövdesi, düşmelere karşı direnç göstererek günlük kullanımda oluşabilecek çarpma ve darbelere karşı güven veriyor.

Canlı OLED ekranı ve simetrik stereo çift hoparlörleriyle birleşen bu özellikler, her an etkileyici bir görsel ve işitsel deneyim sunuyor.

Fotoğraf performansından pil ömrüne, dayanıklılıktan multimedya deneyimine kadar HUAWEI nova 15 Max, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına güçlü bir şekilde yanıt veriyor.

Amiral gemisi tabletlerden çocuklar için geliştirilen akıllı saatlere kadar uzanan Huawei'nin bağlantılı cihaz ekosistemi, kullanıcıların günlük yaşamındaki yerini dünya genelinde genişletmeye devam ediyor. Huawei, yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda hayatı zenginleştiren ve ilham veren teknolojiler geliştirme vizyonunu sürdürüyor. Şirket, dünya genelindeki kullanıcılarla iş birliğini güçlendirerek, insanların nerede olurlarsa olsunlar daha verimli çalı ş masına ve daha iyi bir yaşam sürmesine katkı sağlamayı hedefliyor.