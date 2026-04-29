Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, görevdeki ikinci yılını değerlendirdi. Mali disiplin, şeffaflık ve sosyal destekler öne çıktı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Candan Yüceer, görevdeki iki yılını düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna sundu.

'Söz Verdik, Yaptık' vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Yüceer, ekonomik zorluklara rağmen güçlü bir mali yapı oluşturduklarını ifade etti. Belediyecilik anlayışlarının temelinde mali disiplin, şeffaflık ve sosyal dayanışmanın yer aldığını vurgulayan Yüceer, Tekirdağ'ın bugün kamu kurumları arasında örnek gösterilecek bir mali yapıya sahip olduğunu söyledi. Vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını belirten Yüceer, öz gelirlerin iki katına çıkarıldığını ve açık ihale oranının yüzde 93'ün üzerine yükseltildiğini dile getirdi.

Göreve geldiklerinde yüksek olan kiralama giderlerini azaltmaya odaklandıklarını kaydeden Başkan Yüceer, kredi kullanmadan ve mülk satışı yapmadan 433 hizmet aracını belediye envanterine kattıklarını ifade etti. Bu adımla birlikte kiralama giderlerinin bütçede sembolik seviyeye indirildiğini belirtti.

Tekirdağ'ın merkezi yönetim yatırımlarından aldığı paya da değinen Başkan Yüceer, kentin vergi katkısına rağmen kişi başı yatırım ortalamasının ülke ortalamasının altında kaldığını belirterek bu durumu eleştirdi.

Sosyal belediyecilik vurgusu da yapan Yüceer, desteklerin kısa sürede 7 kat artırıldığını belirterek, 'Doğumdan ölüme kadar her vatandaşımızın yanındayız' dedi. Belediyeciliğin yalnızca altyapı yatırımlarıyla sınırlı olmadığını belirten Yüceer, üreticiden öğrenciye, emekliden dar gelirliye kadar geniş kesimlere destek sağladıklarını kaydetti. Toplantı sonrasında Başkan Yüceer, belediye bünyesinde kurulan Dijital Baskı Merkezi'ni basın mensuplarıyla birlikte ziyaret etti. Yeni merkezle birlikte baskı ve matbaa işlemlerinin belediyenin kendi imkânlarıyla gerçekleştirileceği belirtildi.