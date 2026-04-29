İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen 6. Uluslararası Barok Müzik Festivali, dünyaca ünlü sanatçıları ağırladı. 31 Mart'ta Litvanya Oda Orkestrası'nın açılış konseriyle başlayan festival, Fransız lavta sanatçısı Thomas Dunford'un etkileyici performansıyla sona erdi.

Mart ayında başlayan ve Litvanya Oda Orkestrası'nın solisti keman virtüözü Sergei Krylov'un verdiği konserle kapılarını açan festival, dünyaca ünlü sanatçıları ağırladı. 6 Nisan'da İzmir Barok ve Fermata Oda Korosu sahne alırken, 12 Nisan'da 'Barok Tutkular' konseriyle İstanbul Barok, 16 Nisan'da 'Sessizliğin Sözü' etkinliği ile dünyaca ünlü lavta sanatçısı David Bergmüller, 22 Nisan'da ise Silkroad Duo '3000 Yıllık Ses ile Barok Müziğin Romantizmi' konserleri gerçekleştirildi. Festivalin son konuğu, lavta sanatçısı Thomas Dunford oldu.

9 yaşında öğretmeni sayesinde lavta ile tanışan ve uluslararası büyük başarılara imza atan Dunford'un, sahnede konuklarla sıcak diyaloğu ve performansı ayakta alkışlandı. Dunford; John Dowland, Erik Satie, Johann Sebastian Bach, Girolamo Kapsberger, Joan Ambrosio Dalza gibi bestecilerin eserlerinden oluşan özel bir repertuvar ile sahne aldı. Dunford ayrıca lavtanın özelliklerini, enstrümanına ve müziğe olan tutkusunu anlattı.