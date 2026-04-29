İstanbul'da Maltepe Belediyesi, veterinerlik hizmetleri kapsamında, sokak kedilerine yönelik kapsamlı bir sağlık taraması gerçekleştirdi. Mobil ekiplerce yerinde yapılan müdahalelerle onlarca kedi sağlığına kavuştu.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde periyodik olarak sürdürdüğü saha çalışmalarına Girne ve Çınar mahallelerinde devam etti. Mahalle sakinlerinden belediyeye gelen talepleri de değerlendiren ekipler, sokaktaki can dostlarını bulundukları ortamda muayene ederek tedavi süreçlerini başlattı.

Saha çalışması kapsamında hem yavru hem de yetişkin kediler tek tek kontrol edildi. Genel sağlık taramasından geçirilen kedilere; iç ve dış parazit aşıları uygulanarak enfeksiyon risklerine karşı önlem alındı. Özellikle sokak koşullarında sıkça rastlanan göz ve kulak enfeksiyonları üzerinde duran uzman veteriner hekimler, gözleri kapanma noktasına gelen kedilere ilk müdahaleyi yaparak gerekli krem ve ilaç tedavilerini uyguladı.

'ONLAR VARSA BİZ VARIZ'

Maltepe Belediyesi'nin son yıllarda on binlerce sokak hayvanına ulaştığı hizmet ağının bir parçası olan bu uygulama, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Belediye yetkilileri, sadece merkezlerde değil, mahalle aralarında da can dostlarının yanında olduklarını vurguladı. Tedaviye ihtiyaç duyan ve yerinde müdahale ile iyileşemeyecek durumdaki hayvanlar ise belediyenin 'Sahipsiz Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezi'ne sevk edilerek müşahede altına alınıyor.