GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşriflerinin 1500. yılı münasebetiyle 'Mevlid-i Nebi Programı' düzenlendi. Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. Programda birlik, beraberlik ve manevi değerler ön plana çıktı.

Bu kapsamda Vaiz Mustafa Tayyip Yaşar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şair Dursun Ali Erzincanlı ve sanatçı Fadıl Aydın sahne aldı. Dursun Ali Erzincanlı, duygu yüklü şiir dinletisiyle katılımcılara manevi anlar yaşatırken, Fadıl Aydın seslendirdiği ilahi ve ezgilerle salonda coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik, manevi atmosferi ve içeriğiyle vatandaşlardan ilgi gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda yaptığı konuşmada Kudüs, Gazze ve Mescid-i Aksa'ya ilişkin temennilerini dile getirerek, 'Ben Kudüs'üm, ümmetime küsüm' mısrası bana çok ağır geldi. Kudüs'ün ümmetiyle barıştığı günlere Rabbim bizi kavuştursun inşallah diyelim. Rabbim bize Şam Emevi Camisi'nde şükür namazı kıldırdı. Gazze'nin bağımsızlığa ulaştığı, Mescid-i Aksa'nın hakikaten hak ettiği yere ulaştığı günlere de kavuştursun diyorum. Bin 500'üncü yılda, sevgili Peygamberimizin beni görmeden inananlar halkasına katılan bu salonu hürmet ve saygıyla selamlıyorum' dedi.

Mevlid-i Nebi Programı, hediye takdimleri ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.