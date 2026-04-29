Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Aslım bölgesindeki sanayi sitelerinin trafik yükünü rahatlatacak toplam 15 kilometre uzunluğa sahip Şehit Hamdi Karagöz Caddesi ile paralelindeki 10.819 nolu caddenin yapım çalışmalarını inceledi.

KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Karatay Şehit Hamdi Karagöz ve 10.819'uncu caddenlerinin inşası tüm hızıyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapım çalışmaları devam eden her iki caddede de incelemeler yaparak son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Baharın gelmesi ile birlikte şehir genelinde önemli altyapı çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam ettiklerini dile getiren Başkan Altay, 'Şu anda Aslım bölgesindeyiz. Özellikle son dönemde bu bölgede yapılaşma ile ilgili çok önemli gelişmeler oldu. Sanayicimiz üretime devam ediyor. Ayrıca yeni sanayinin taşınmasıyla birlikte de burada bir trafik yoğunluğunun oluşacağını öngörerek iki önemli iş yapıyoruz. Birincisi hemen Aslım Sanayi Sitesi'nin bulunduğu alanın doğu kısmında Şehit Hamdi Karagöz Caddesi'ni açıyoruz. 25 metre genişliğinde, 6 kilometre uzunluğundaki caddemizde yaklaşık 95 milyon liraya maliyetle altyapı çalışmalarını tamamladık. MEDAŞ aydınlatma direklerini dikti. İnşallah yaz sonu itibariyle bu bölgede çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz' diye konuştu.

10.819 NOLU CADDE 9 KİLOMETRE UZUNLUĞA, 50 METRE GENİŞLİĞE SAHİP OLACAK

Şehit Hamdi Karagöz Caddesi'nin paralelinde Aksaray yolundan başlayıp Ereğli yoluna kadar, sonrasında da Bahri Dağdaş'ın içinden Kanal Caddesi'ne kadar yeni bir cadde daha açtıklarını kaydeden Başkan Altay, '10 bin 819 olarak adlandırılan caddede de altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah tamamlandığında Aksaray yolu, Ereğli yolu ve Karatay arasında yeni bir aks planlanmış olacak. Aslım Caddesi'ne alternatif yeni bir yola daha şehrimiz kavuşmuş olacak. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yaklaşık 230 milyon lira maliyetiyle 9 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde 10.819 diye isimlendirdiğimiz yeni bir cadde inşa etmiş olacağız. İnşallah sezon bitimi ile birlikte buradaki çalışmalarımızı tamamlayarak şehrimize toplamda 15 kilometre uzunluğunda yeni iki cadde kazandırmış olacağız. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Konya'mıza hayırlı, uğurlu olsun' ifadelerine yer verdi.