ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun, İstiklal Marşı’nın kabulünün gerçekleştiği gazi mekanda gençlerle bir araya geldi.

Kurtulmuş, 4 üniversitenin ortak çalışmasıyla, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde bu programın düzenlenmesinin önemini dile getirdi.

Mehmet Akif Ersoy’un, Türkiye’nin milli tarihinde fevkalade önemli bir yerinin bulunduğunu ve kıyamete kadar da Türk milletinin gönlünde aziz, müstesna yerini koruyacak önemli şahsiyetlerden birisi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Bizim üzerimize düşen, hem o dönemin şartlarını en iyi şekilde anlamak hem Mehmet Akif’in Türkiye’ye, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine yaptığı katkıları en iyi şekilde değerlendirmek ve onun müstesna yerini gelecek nesillere aktarabilmektir.” diye konuştu.

Birinci Meclis’in, fevkalade önemli bir mekan olduğunu, Türk tarihinin dönüm noktalarından birisinin bu mekanda gerçekleştiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Birinci Meclisin özelliği, bir Meclis olarak kararların alındığı, fikirlerin ortaya konulduğu, istişarelerin yapıldığı bir yönetim merkezi olması ama en az bunun kadar önemli olan bir kısmı ise, Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinin, İstiklal Harbimizin kararlarının verildiği karargahtır.” ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Birinci Meclis’imizin bütün üyelerini, ulusal kurtuluş mücadelesinde emeği geçenleri rahmetle ve şükranla yad etti.

Milli Mücadele’nin kazanılmasının ardından Birinci Meclis üyeleri tarafından, “Milletin bağımsızlığını, ülkenin birlik ve dirliğini ortak bir düstur olarak herkese ilan edecek bir İstiklal Marşı lazım” fikrinin ortaya atıldığını ve daha sonra bu marşın yazılması için yarışma ilanına çıkıldığını anlatan Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy’un şiiri yazmasına kadar giden süreçte yaşananları da aktardı.

Kurtulmuş, “İstiklal Marşı, aslında ne bir şiirdir ne de bir marştır. İstiklal Marşı, bizim milletimizin, yürekten gelen avazıdır, haykırışıdır; bağımsızlığı, istiklali ve istikbali için inançlarına, değerlerine, vatanına, milletine, dinine diyanetine ve bayrağına bağlılığının ifadesidir. Hiçbir şart altında kayıt altına alınmamanın feveranıdır. Bu kolay kolay mısralara dökülebilecek bir şey değildir. Ancak bu söylediklerimin her birisini, içinde fevkalade güçlü bir şekilde hisseden, bir şair olmanın ötesinde, bir abid olan, iyi bir Müslüman olan, iyi bir mücadele insanı olan, iyi bir vatansever olan ve bütün bu özellikleri içselleştirmiş bir mütefekkir olan Mehmet Akif Bey tarafından yazılırdı.” diye konuştu.

Türk milletinin çok temel özelliklerinden birinin, hiçbir zaman geldiği yerdeki hedefleri yeterli görmemesi olduğuna işaret eden Kurtulmuş'un konuşmaları ardından, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan tarafından İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu tabloyu hediye etti.

Ayrıca Kurtulmuş'a sempozyuma katılan öğrenciler adına "Elif" harfinin yazılı olduğu bir tablo hediye edildi.