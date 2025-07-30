TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından Cenevre’de düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı’na katıldı. Kurtulmuş, konferansta diğer parlamento başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre’de gerçekleştirilen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı’na katılmak üzere İsviçre’de bulundu.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen etkinlikte, Kurtulmuş diğer ülke parlamento başkanlarıyla bir araya gelerek aile fotoğrafında yer aldı.