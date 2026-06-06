2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Güney Amerika ülkelerinden Venezuela ile 7 Haziran'da ABD'de oynayacak A Millî Takımımız, hazırlıklarına Inter Miami CF Kulübü'nün tesisleri Florida Blue Training Center'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

ABD (İGFA) - Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana kafilede yer alan tüm futbolcular katıldı. Sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

Fitness salonunda başlayan antrenman hazırlığından sonra sahaya gelen oyuncular, pas ve sürat çalışmaları yaptı. Daha sonra taktik varyasyonlar üzerinde durulup çift kale maç yapıldı. Son bölümde savunma ve hücum oyuncuları ilave çalışmalar gerçekleştirdi.

A Millî Takımımız, dün yaptığı antrenmanla Venezuela maçının hazırlıklarını tamamladı.