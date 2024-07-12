Bir önceki ay 192 bin 386 ton olan tavuk eti üretimi Mayıs ayında yüzde 12,5 oranında artarak 216 bin 453 ton oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Kümes Hayvancılığı Üretimi'nde Mayıs ayına ilişkin verileri paylaştı.

Tavuk eti üretimi 216 bin 453 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,76 milyar adet olarak gerçekleşti

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,1 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 3,2 arttı. Hindi eti üretimi de yüzde 20,9 arttı.

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,8, tavuk eti üretimi yüzde 6,4, hindi eti üretimi ise yüzde 25,7 oranında artış kaydetti.

Öte yandan bir önceki ay 1 milyar 707 milyon 799 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mayıs ayında yüzde 3,2 oranında artarak 1 milyar 761 milyon 686 bin adet oldu.