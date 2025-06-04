Kurban Bayramı öncesi, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tatlı üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi amacıyla yapılan denetimlerde; imalathane temizliği, çalışanların kişisel hijyen kurallarına uyumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketi kontrolleri ve ruhsat durumları titizlikle incelendi.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Zabıta ekipleri, özellikle bayram döneminde yoğun talep gören baklava, şekerleme ve çeşitli tatlı türlerinin üretildiği noktalarda gıda güvenliği açısından detaylı kontroller yaptı. Gebze Belediyesi’nden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunmasının öncelikli görevlerden biri olduğu vurgulanarak, bayram boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.