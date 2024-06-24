Uzun bir bayram tatilinin ardından çalışanlar işbaşı yaptı. Tatil dönüşü kendinizi keyifsiz, yorgun, bitkin hissediyor, uykusuzluk ve iştahsızlıktan şikayet ediyorsanız ‘Tatil Dönüşü Sendromu’ yaşıyor olabilirsiniz.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Sena Kalaz, ‘Tatil Dönüşü Sendromu’ hakkında bilgi verdi.

GÜNLÜK RUTİNLERİNE GERİ DÖNMEDE ZORLUK YAŞAYANLARDA GÖRÜLÜYOR

‘Tatil Dönüşü Sendromu’nun, bireylerin tatilin sona ermesiyle birlikte yaşadıkları fiziksel ve duygusal belirtilerle karakterize bir durum olduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Sena Kalaz, “Tatil dönüşü sendromu, kişinin tatilin rahatlatıcı etkisinden çıkıp tekrar iş veya günlük yaşamın koşturmacasına dahil olma sürecinde ortaya çıkar ve genellikle birkaç gün ila birkaç hafta sürebilir.” dedi.

SIKÇA MOTİVASYON KAYBI OLUYOR

Tatil dönüşü sendromu yaşayan kişilerde duygusal ve fiziksel belirtilerin oldukça çeşitli olabileceğini dile getiren Uzman Klinik Psikolog Sena Kalaz, “Duygusal olarak, kaygı ve stres, günlük rutine dönme ve iş/ okula geri dönme zorunluluklarıyla bağlantılı olarak artabiliyor. Motivasyon kaybı da sıkça görülüyor; tatil sonrası tekrar iş veya günlük aktivitelere odaklanma isteksizliği olarak kendini gösterebiliyor. Ayrıca, tatilin sona ermesiyle depresyon hissiyatı da artabiliyor, tatil modundan çıkma ve günlük yaşamın sorumluluklarıyla yüzleşmeyle ilişkilendirilebiliyor.” diye konuştu.

UYKU PROBLEMLERİ SIKÇA GÖRÜLÜYOR

“Tatil Dönüşü Sendromu”nun fiziksel olarak artan yorgunluk ve halsizlik hissiyle ilişkilendirildiğini vurgu yapan Uzman Klinik Psikolog Sena Kalaz, “Dinlenme ve gevşeme sürecinden sonra tekrar normal yaşama dönmek zor olabiliyor. Uyku problemleri de sıkça görülüyor; tatilden dönüşte uyku düzeninde bozulmalar ve uyku problemleri yaşanabiliyor. Bu, yeni bir zaman dilimine veya eski uyku alışkanlıklarına geri dönme çabasıyla ilişkilendirilebiliyor. Ayrıca, bazı kişilerde tatil dönüşü sendromu baş ağrısı, mide bulantısı, sindirim problemleri gibi fiziksel rahatsızlıklara neden olabiliyor. Stres ve duygusal değişikliklerin fiziksel sağlık üzerindeki etkileri bu belirtilerin görülmesine katkıda bulunabiliyor. Bu belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor ve bazıları daha belirgin olabilirken, diğerleri hafif seyredebiliyor.” dedi.

GERÇEK DÜNYAYA DÖNME SÜRECİ DUYGUSAL DEĞİŞİKLİKLERE NEDEN OLUYOR

“Tatil Dönüşü Sendromu”nun nedenlerinin oldukça çeşitli olduğunu da dile getiren Uzman Klinik Psikolog Sena Kalaz, “Tatil süresince stresten uzaklaşma ve rahatlama sonucunda gerçek dünyaya dönme sürecinde duygusal bir değişikliğe neden olabiliyor. Tatil modunun sona ermesi, iş veya okul gibi sorumlulukların tekrar ön plana çıkmasıyla duygusal zorluklara yol açabiliyor. Ayrıca, tatil sırasında alışılmadık uyku düzenleri veya zaman dilimleri biyolojik saatleri bozabiliyor ve dönüşte uyku problemlerine neden olabiliyor. İş veya okula dönüşle birlikte yeni yükler ve beklentilerin ortaya çıkması da stresi artırabiliyor. Ayrıca, tatil sırasında alışılmış beslenme ve egzersiz alışkanlıklarının değişmesi, fiziksel ve duygusal sağlığı etkileyebiliyor. Bu faktörlerin bir araya gelmesi, tatil dönüşü sendromunun ortaya çıkmasına katkıda bulunabiliyor.” şeklinde sendromun ortaya çıkma nedenlerini anlattı.