TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 57,72 arttı, aylık yüzde 2,62 arttı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık ve yıllık bazda artış kaydeden sektörler oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

H-ÜFE 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,62 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,72 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 76,54 artış gösterdi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 53,44 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 53,44 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 61,35 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 65,99 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 57,69 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 65,89 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 55,51 artış gerçekleşti.

Öte yandan bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,26 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,03 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,55 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,54 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,53 azalış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,28 artış gerçekleşti.