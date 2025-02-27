Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürütülen gübre denetimlerini tamamladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilde eş zamanlı olarak 8 bin 380 gübre bayisinde ve 38 bin 629 üründe denetim gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, eş zamanlı operasyonda çalışan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

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Bakan Yumaklı, paylaşımında, sürdürülen titiz denetimlerde çiftçinin emeğini koruyarak, verimli ve kaliteli üretimi sağlamak için sahada görev alan, özveriyle çalışan 3 bin 500 çalışma arkadaşıma teşekkür etti.

Kaynak: igf