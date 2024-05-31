Tarım, Orman ve Balıkçılık sektörü 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüme gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığın yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerine bir değerlendirmede tarım, orman ve balıkçılık sektöründen geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, üreticilerin ve çiftçilerin emeğinin ülke ekonomisine güç kattığını vurguladı.

Bakan Yumaklı, "Tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında büyüdü. Hayırlı olsun" bilgisini paylaştı.