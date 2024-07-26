Bursa, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü şehirlerinden biri olarak, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Görkemli yapısı ve temiz havasıyla dikkat çeken İnkaya Çınarı ise yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken güzelliklerin başında geliyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İnkaya Köyü’nde bulunan Tarihi İnkaya Çınarı, 2024 yılı itibariyle 617 yaşına basmış bulunuyor. 13. yüzyılda dikildiği tespit edilen çınar, 37 metreye kadar ulaşan yüksekliği ve 3 metrelik çapıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

9 metreyi aşan gövde çevresi ile adeta bir doğa harikası. Dallarının kalınlığı ise yaklaşık 3-4 metreyi bulunan İnkaya Çınarı, bu özellikleriyle sadece Bursa'nın değil, tüm Türkiye'nin en etkileyici doğal anıtlarından biri olarak kabul ediliyor.

İnkaya Çınarı’nın etrafında yer alan piknik alanları ve kafeler, ziyaretçilere hem dinlenme hem de doğayla iç içe olma imkanı sunuyor. Çınar ağacının altında oturup serin bir mola vermek, etrafındaki doğal güzellikleri keşfetmek isteyenler için ideal bir yer. Temiz havası ve sakin ortamı ile de şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası haline geliyor.

İnkaya Çınarı sadece bir doğa harikası olmasıyla değil, aynı zamanda Bursa’nın tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olarak da önem taşıyor.

Çınar ağacının adı, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin torunu olan İbrahim Paşa’nın vakfettiği İnkaya Köyü’nden geliyor. Tarih boyunca pek çok olaya tanıklık eden bu anıtsal çınar, geçmişten günümüze uzanan bir köprü niteliğinde.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken İnkaya Çınarı, Bursa’yı ziyaret eden herkesin görmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Ağaç etrafında yapılan rehberli turlar, ziyaretçilere çınarın tarihini ve çevresindeki doğal güzellikleri daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.