Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, dün Karakaya 86 firmasını ziyaret ederek, fabrika yetkilileriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, sanayicilerimizle iş birliğine büyük önem verdiğini dile getirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Sanayicilerle istişareye ve iş birliğine çok önem veren ve bu doğrultuda ziyaretler yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, dün Karakaya 86 firmasına fabrika ziyaretinde bulundu. Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Karakaya 86 firmasına yaptığı ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karakaya, Fabrika Müdürü Şeref Karakaya, Genel Müdür Hasan Karakaya ve şirket yönetimiyle sohbet etti. Karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirilen ziyarette, Kaymakam Önal, Başkan Çiftçi ve beraberindekiler, firmanın Ar-Ge bölümünde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

“MİSAFİRPERVERLİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “İlçemizin ve ülkemizin üreten gücü olan sanayicilerimizle iş birliğine büyük önem veriyoruz. İlçe Kaymakamımız Ahmet Önal ve İlçe Başkanımız Erhan Sarıdede’yle birlikte Karakaya 86 firmasını ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karakaya ve yönetimi ile fikir alışverişinde bulunduk. Misaferperverliği için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.