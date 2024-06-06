Talas Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenecek ‘ÇEVREFEST’te çevre konusunda gerçekleştirdiği başarılı proje ve uygulamalardan örnekler sergileyecek.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - -9 Haziran 2024 tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi’nde “Hepimizin bir dünyası var” temasıyla düzenlenecek festivalde stant açacak olan Talas Belediyesi, sıfır atık uygulamaları, inovasyon merkezi, karbon yutak alanları, atık plastikten asfalt üretimi, Pati Evi Doğal Yaşam Alanı ve Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı gibi dikkat çeken çalışmaları yansıtacak.

Konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, özellikle sıfır atık konusuna ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek, “Önce insan, önce çevre diyerek hizmet üretiyoruz. Sıfır atık, ağaçlandırma, patiler için doğal yaşam alanları, liselerarası çevre bilgi yarışması, karbon yutak alanları vs. gibi birçok alanda önemli çalışmalara imza attık. Bununla birlikte Sıfır Atık konusunda Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’dan ödül almış bir belediyeyiz. Bütün bunları Ankara’daki çevre festivalinde sergileyerek ülke çapında duyulmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacağız. Aynı zamanda da diğer örnek uygulamaları yakından görme imkanı bulacağız. Tüm çevre dostlarını Ankara’daki Çevrefest’e davet ediyorum” dedi.