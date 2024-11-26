Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, süt üretiminde artan maliyetler ve Ulusal Süt Konseyi'nin 9 Ağustos'ta aldığı karar gereği 3 ay sonra toplanması gerekirken hâlâ toplanmaması nedeniyle üreticilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.ANKARA (İGFA) - Çiğ süt alım fiyatlarının revize edilmemesi hayvancılığı tehlikeye atıyor.

Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, süt üretiminde artan maliyetlere dikkati çekerek, üreticilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

Milletvekili Ün, “Ulusal Süt Konseyi 9 Ağustos’ta yaptığı yönetim kurulu toplantısı sonrası çiğ süt alım fiyatlarını revize etmediğina dikkati çekerek, "Ancak o gün toplantıda çiğ süt tavsiye fiyatı 3 aylık periyotlar halinde değerlendirilecek dendi. Kasım ayının ilk haftası yapılması gereken toplantı üzerinden iki haftadan fazla süre geçmesine rağmen toplanıp bir karar alınmadı. Daha 3 ayda bir toplanıp bir karar alamayan bu konseyin çiftçinin lehine bir karar alınmasını kimse beklemesin. Bu konsey bu haliyle görevini doldurmuştur. Bu şekilde devam edeceğine hiç etmesin daha iyi” diye konuştu.

Süt fiyatlarının yılın ikinci yarısından beri üreticiyi her geçen gün daha fazla zarara uğrattığını belirten Ün, “Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı süt üretim maliyeti ile TÜSEDAD’ın açıkladığı çiğ süt üretim maliyeti arasında dağlar kadar fark var. Çiğ süt üreticisi TÜSEDAD’ın maliyet hesabına göre 8 lira zarar ediyor. Hiçbir üretici litrede bu maliyete katlanamaz. Bu, 2020 yılından sonra yaşadığımız süt krizine doğru götürür ki, besi hayvanı ithal ederken bir de süt hayvanı ithal etmek zorunda kalırız. Tarım ve Orman Bakanlığı'nı bu konuda göreve davet ediyorum” dedi.

Yılbaşına kadar çiğ süt alım fiyatlarının revize edilmeyeceğini ve yılbaşından sonra da çok az bir zam yapılacağını ifade eden Ün, “Tarım ve Orman Bakanlığı çiğ süt alım fiyatlarını artırmamak için Ali Cengiz oyunu yapıyor. Çiğ süt primini yılın son 3 ayı için 50 kuruş artırarak çiğ süt alım fiyatlarını revize edilmesini engelleyerek üreticinin gözünü boyamaya çalışıyor. Çiğ süt üreticisinin AKP’nin bu tür oyunlarına karnı tok. Bunlar öyle bir oyun oynuyor ki yılbaşından sonra bu artırdıkları primi de düşürecekler. Çiftçimiz her şeyi görüyor ve biliyor.” dedi.

Ün, bir an önce çiğ süt alım fiyatlarının revize edilmesi gerektiğini, aksi takdirde süt hayvanları tekrar kesime gideceğini ve ülkenin büyük bir hayvancılık krizi yaşayacağını öne sürdü.