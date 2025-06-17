İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gençlerin sosyal fayda ve sürdürülebilirlik projelerini destekleyen İnci Vakfı Üçüncü Hasat Hibe Programı’nın finalinde konuştu.İZMİR (İGFA) - Tugay, kaynakların bilinçsiz tüketiminin doğaya olumsuz etkilerini vurgularken, bu farkındalığı artırmak için herkesin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel çeşitliliğiyle dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir olduğunu vurgulayarak, “İzmir’e kötü demek için kötü bir insan olmak lazım” dedi.

Başkan Tugay, İzmir’de kapıdan kapıya atık toplama projesini hayata geçirdiklerini belirterek, 8 mahallede ayrıştırılmış çöp toplama sürecinin başladığını ve iki yıl içinde tüm şehre yayılacağını açıkladı. Geri dönüşüm sürecinin zorunlu hale geleceğini vurgulayan Tugay, çevresel duyarlılık ve sürdürülebilirlik için herkesin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade etti. “Son nefesime kadar bu mücadelenin bir parçası olacağım” dedi.

“EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLUYUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliğe ev sahipliği yapmasından dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürü Enver Emre Uysal, Sürdürülebilir Bir İzmir Çağrısı’nın önemine dikkat çekti. Şube Müdürü Enver Emre Uysal, Başkan Tugay’ın öncülüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalardan örnekler verirken, “Bugün burada bir çalışma yaparken ayak izlerimize çok dikkat ettik. Bu farkındalığı biraz göstermek istiyoruz. Bu durumun tüm hayatımıza etki edeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay, Sürdürülebilir1İzmir Ödülü ile Sürdürülebilir1İzmir Jüri Ödülü’nü proje ekiplerine takdim etti.

HASAT HİBE PROGRAMI

Hasat Zamanı 2025 etkinliği, Cevdet İnci Eğitim Vakfı ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilirlik sponsorluğuyla yürütülen Hasat Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerin kamuoyuna tanıtıldığı ve ödüllerin takdim edildiği bir paylaşım ve görünürlük buluşmasıdır.

Bu yılki özel çağrı olan Sürdürülebilir1İzmir, BM’nin 11. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı olan “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” odağında kurgulandı. Etkinlik, genç akademisyenlerin ve araştırmacıların kente dair sürdürülebilirlik perspektifiyle geliştirdiği fikirleri kamuoyuyla buluşturuyor, yerel yönetimle bilgi toplumu arasında köprü kuruyor.

Etkinlik, aynı zamanda disiplinler arası yaklaşımla geliştirilen projeler üzerinden İzmir’in doğa dostu, krizlere dayanıklı, adil ve kapsayıcı bir şehir olma vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlikte yer alarak gençlerin bilgi ve yaratıcılığını İzmir’in sürdürülebilirlik hedefleriyle buluşturmayı hedefledi. Sadece finansal destek sunmak değil, aynı zamanda bilimsel fikirlerin politikayla, stratejik yönetişimle ve yerel halkın ihtiyaçlarıyla buluşmasını sağlamayı önemsedi. Hasat Hibe Programı Sürdürülebilir1İzmir Özel Çağrısı, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın vizyonunda şekillenen sürdürülebilirlik temelli dönüşümün kamusal bir parçası.