Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi başlıyor

Sultangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde, kadınlar için çok özel bir projeyi hayata geçirdiğini duyurdu. Kadınlara el sanatları ve girişimcilik alanlarında büyük kazanımlar sağlayacak "Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel Sanatlar Akademisi" düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun'un ev sahipliği yaptığı ve Sultangazili kadınların yoğun ilgi gösterdiği programa İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Mühür Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Derneği Başkanı Musa Kaynar, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce, Sultangazi İlçe Halk Eğitim Müdürü Hidayet Aydın, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve muhtarlar katıldı.

Kadınlar Hayata Daha Güçlü Katılacak

Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında bulunan ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destek verdiği proje, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve Mühür Kültür Sanat, Spor ve Eğitim Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleşiyor. Akademiye katılacak kadınlar, kültür mirası niteliğindeki el sanatlarının icrasını uzman eğitmenlerden öğrenecekler.

Bununla kalmayacak olan akademi, kadınlara öğrendiklerini girişimcilik alanında uygulama konusunda da kapsamlı eğitimler verecek. E-ticaretten psikolojiye, ürün fotoğrafçılığından diksiyona kadar, modern çağın şartlarında başarılı bir girişimci olabilmek için gereken tüm beceriler, akademi kapsamında kadınlara kazandırılacak. Böylece Sultangazili kadınlar, geleneksel sanatları icra etmenin yanında başarılı birer girişimci olarak hayata daha güçlü bir şekilde katılacaklar.

Tüm eğitimler, Sultangazi Belediyesi'nin kadınlara armağan ettiği SU-MEKÂN'da (Sultangazi Kadın Kültür, Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi) gerçekleşecek.

"Kadının mutlu olduğu toplum, mutlu bir toplumdur"

Program, Sultangazi Belediyesi'nin kadınlar için hayata geçirdiği özel projelerinin video gösterim yoluyla tanıtımıyla başladı. Tuba Dursun'un öncülüğündeki Hoş Geldin Bebek projesinin yanı sıra özel mimarisi ve sahip olduğu imkânlarıyla SU-MEKÂN, katılımcılardan yoğun alkış aldı.

SU-MEKÂN'ın kadınlar için özel olarak tasarlanarak hayata geçirilen bir proje olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Biraz önce izledik ama SU-MEKÂN'ı daha iyi anlamak için, ziyaret etmenizi öneririm. SU-MEKÂN ve Hoşgeldin Bebek gibi projelerimizle kadınlarımızın mutlu olmasını amaçlıyoruz. Bu, bizim için çok önemli. Çünkü kadın huzurlu, mutlu olursa toplum da mutlu olur." dedi.

Kadınlar Potansiyellerini Gün Yüzüne Çıkarıyor

Kadınların mutlu olması için neler yapılabileceği konusuna değinen Başkan Dursun, "Bunun için kadınlara, potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri ve kendilerini değerli hissedecekleri imkânlar sunmak gerekir. Düzenlediğimiz sanat ve mesleki eğitim kurslarımızla bunu hedefliyoruz. Yenilikçi Kadınlar ile Geleneksel El Sanatları Akademisi ile yine bunu hedefliyoruz. Bu akademiyle, kadınlar hayata üretici kimlikleriyle de katılsınlar istiyoruz. Toplumun ilerlemesi, kadının gelişmesinden ve güçlenmesinden geçer." dedi.

Sultangazi Eğitimle Gelişiyor

Konuşmasının devamında eğitime verdikleri önemi vurgulayan Başkan Dursun, "Eğitim, bizim için en önemli hizmet alanlarından biri. Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden biri, Yayla Mahallesine bir okul kazandırmak oldu. Şimdi de, Sultangazimize 11 yeni okul kazandırıyoruz. Böylece çocuklarımız, mevcudu çok daha düşük sınıflarda daha iyi eğitim alacaklar. Okul öncesi eğitime de büyük önem veriyoruz. Sultançiftliği Mahallesi'ne kazandırdığımız Ana Kucağı tesisimizin inşası sona yaklaşıyor. Ayrıca Cebeci Mahallesi'ne yeni bir anaokulu kazandıracağız. Her iki tesisimizde, yaklaşık 200 çocuğumuz nitelikli okul öncesi eğitimle buluşacak." şeklinde konuştu.

"Hayatın her alanına değer katacak projeler geliştiriyoruz"

Kadın, çocuk, genç, yaşlı, tüm kesimleri kapsayan ve hayatın her alanına değer katacak projeler geliştirdiklerini söyleyen Başkan Dursun, konuşmasını şöyle tamamladı: "Güzel bir ekibimiz var. Ekibimizle, ilçemizin 15 mahallesine de en iyi hizmeti götürmeyi amaçlıyoruz. Bugün, ülke ve dünya olarak sıkıntı yaşıyoruz. Fakat bu yüzden, geçmişte yaşadığımız güzellikleri unutmamalıyız. Anlık öfkelenerek, geçmişte elde ettiğimiz kazanımlarımızı kaybetmemeliyiz."

"Sultanşehir bizi cezbetti"

Böyle bir projeye paydaş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Mühür Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Derneği Başkanı Musa Kaynar, "Unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı gün yüzüne çıkarmak ve yaşatmak adına neler yapabiliriz dedik ve Sultangazi'deki bu anlamlı projeye katılmak istedik. Bu güzel ilçenin Sultanşehir olması bizi cezbetti. Değerli belediye başkanına ve projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ise, "Sultangazi'de geleneksel sanatları öğretecek ve yaygınlaştıracak bu güzel projeye paydaş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sultangazi Belediyesi'ne ve tüm paydaşlara teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Program, Güzel Bir Kapanışla Son Buldu

Konuşmaların sona ermesiyle Başkan Dursun, sunum eşliğinde projeyi tanıttı. Programa katılan çok sayıdaki kadın, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ardından, salonun girişine kurulan geleneksel el sanatları sergisine geçildi. Başkan Dursun ve beraberindekiler, stantları tek tek gezerek icra edilen sanatlar hakkında uzmanlardan bilgi aldı. Son olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlara karanfil takdiminde bulunuldu. Başkan Dursun, eşi Tuba Dursun ile birlikte tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.