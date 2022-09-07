Sultangazi Şehir Ormanında 90’lar Rüzgârı Esti

Sultangazi Belediyesi, 90’lı yılların en sevilen şarkılarını Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda müzikseverlerle buluşturdu. Genç şarkıcı Mehmet Kılınç’ın verdiği konserde dinleyiciler, doğayla iç içe hem çok eğlendi hem de geçmişe müzik dolu bir

yolculuk yaptı.

Sultangazi Belediyesi, vatandaşları çok sevilen kültür etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Belediyenin dolu dolu devam eden kültür-sanat takviminde bu kez, 90’ların en

sevilen müzik parçalarıyla adeta geçmişe yolculuk yaşatan bir açık hava konseri vardı.

Mimar Sinan Şehir Ormanı’ndaki amfi tiyatroda gerçekleşen konserde genç sanatçı Mehmet Kılınç, dinleyenlerini 90’lı yıllara götüren parçalarıyla beğeni toplayan bir konsere imza attı.

90’ların duygu dolu ve eğlenceli şarkılarına vatandaşlar da coşkuyla eşlik etti. Doğayla iç içe, eşsiz bir ortamda müzikseverlerle buluştuğunu belirten Kılınç da Sultangazililerin enerjisinden çok etkilendiğini belirtti. Konsere katılan vatandaşlarsa, açık havada, geçmişi mutlulukla andıklarını belirterek genç sanatçıya ve Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’a teşekkür ettiler.