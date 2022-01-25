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Sultangazi'de Karla Mücadele Seferberliği

Sultangazi Belediyesi, İBB’nin yetersiz kaldığı ana arterlerde de devreye girerek vatandaşların mağduriyetini giderdi.

SULTANGAZİ 25.01.2022, 23:21 Murat Aydın
Sultangazi'de Karla Mücadele Seferberliği

Sultangazi Belediyesi, kar yağışının etkisini artırdığı ilçede vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına âdeta seferberlik ilan etti. Çok sayıdaki personelin katıldığı ve 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında kilometrelerce yol ulaşıma açıldı, tonlarca tuz yollara döküldü, mahsur kalan yüzlerce vatandaş kurtarıldı ve sokaktaki hayvanlar için de birçok noktada mama dağıtımları yapıldı. Sultangazi Belediyesi, İBB’nin yetersiz kaldığı ana arterlerde de devreye girerek vatandaşların mağduriyetini giderdi.

Kar yağışının başlamasından günler önce hazırlıklarını tamamlayan Sultangazi Belediyesi, ilçede yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı ekiplerini teyakkuza geçirdi. Dünden bu yana belediyenin 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezi’ne gelen yaklaşık 2000 çağrıya cevap verildi.

Mücadele Tam Donanımlı Ekiplerle Gerçekleştiriliyor

Toplam 200 kişiden oluşan karla mücadele ekipleri, tam teçhizatlı 32 araçla ilçenin tüm mahallelerinde, 24 saat aralıksız çalışıyor. İlçedeki 1620 sokak ve caddede kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yollara yaklaşık 3000 ton tuz dökerek buzlanmanın önüne geçmeye çalıştı. Karla mücadele çalışmalarına katılan araçlarsa şöyle sıralanıyor:

  • 12 İş Makinası
  • 9 Kar Küreme Aracı
  • 1 Greyder
  • 1 Ekskavatör
  • 9 Açık Tuzlama Aracı

İBB’nin yetersiz kaldığı yerlerde, Sultangazi Belediyesi devreye girdi

İlçedeki hiçbir vatandaşın mağdur olmasını istemeyen Sultangazi Belediyesi, yalnızca kendi sorumluluğundaki yollarda değil, İBB uhdesinde bulunan ve karla mücadelede yetersiz kalınan ana arterlerde de sorunlar devam ettiği için karla mücadele çalışmaları gerçekleştirdi.

1- B Caddesi

15- Mevlana Caddesi

2- Eski Edirne Asfaltı

16- Uğur Mumcu Caddesi

3- Orhangazi Caddesi

17- Yunus Emre Caddesi

4- Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi

18- Gazi Cebeci Caddesi

5- Hoca Ahmet Yesevi Caddesi

19- Cebeci Caddesi

6- İsmetpaşa Caddesi

20- Arnavutköy - Habipler Yolu

7- Lütfi Aykaç Caddesi

21- Taş Ocağı Yolu

8- 1. Cebeci Caddesi

22- Mahmutbey Caddesi

9- 2. Cebeci Caddesi

23- Ordu Caddesi

10- S Caddesi

24- Gazi Mustafa Kemal Caddesi

11- Çanakkale Şehitleri Caddesi

25- Pirinççi Köyü Yolu

12- Mimar Sinan Caddesi

26- Atatürk Bulvarı

13- Selçuklu Caddesi

27- Yayla Caddesi

14-Ertuğrulgazi Caddesi

28- Adem Yavuz Caddesi

Mahsur Kalan Vatandaşların İmdadına Sultangazi Belediyesi Koştu

Ekipler yoğun mesai harcamalarına rağmen, olağanüstü seviyede gerçekleşen kar yağışından dolayı birçok vatandaş araçlarında mahsur kaldı. Bu sefer de devreye SAK-E (Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi) girdi. Kuzey Marmara Otoyolu, Eski Edirne Asfaltı, Atatürk Bulvarı, 1. ve 2. Cebeci Caddesi, Feneryolu mevkii, Gazi Mahallesi son durak mevkii ile Habipler mevkii gibi noktalarda mahsur kalan 1400 vatandaş ile 225 araç kurtarılırken, 95 vatandaşa da belediye tesislerinde konaklama imkânı sunularak belediye tarafından ağırlandı. Ayrıca, aynı bölgelerdeki yaklaşık 5000 vatandaşa da sıcak çorba, sandviç ve meyve suyu ikramında bulunan SAK-E, vatandaşları yalnız bırakmamak adına saatler boyunca sahada kalarak çalışmalarını sürdürüyor.

Sultangazi Belediyesi Daima Vatandaşların Yanında

Sultangazi Belediyesi, hiçbir koşulda vatandaşları yalnız bırakmıyor: Vefat eden yakınlarının cenazesini alarak İBB cenaze nakil aracıyla yola çıkan vatandaşlar, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. Araç yolda kalınca İBB aracındaki imam ve şoför cenazenin 1,5 kilometre ilerideki camiye taşınmasını söyledi. Cenaze sahibi vatandaşın yardım isteği üzerine Sultangazi Belediyesi harekete geçti ve vatandaşların mağduriyet yaşamasına izin vermeyerek bölgeye gönderdiği bir araçla cenazeyi taşıdı.

Farklı bir olay da şöyle yaşandı: Gazi Mahallesi’nde bir vatandaşın aracı rampa aşağı kayarak kontrolden çıkmaya başladı. Orada kışla mücadele çalışmalarını sürdüren 5 kişilik Sultangazi Belediye ekibi olaya hemen müdahale ederek aracı herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden kurtardı. Her iki olayda da vatandaşlar Sultangazi Belediyesi’ne, hiçbir koşulda yardımdan geri kalmamak konusunda gösterdiği hassasiyet için teşekkür ettiler.

Sokak Hayvanları Elbette Unutulmadı

Sokakta yaşayan canları da unutmayan Sultangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanında mama dağıtımları gerçekleştiriyor. Kedi ve köpeklere ayrı ayrı mamalar hazırlayan ekipler, başta şehir ormanları olmak üzere birçok noktaya, kilolarca mama dağıtıyor. Ayrıca soğuktan etkilenen hasta veya yaralı hayvanlar hemen bakım merkezine getirilerek tedaviye alınıyor. Burada görev alan veteriner hekimler, soğuktan etkilenen hayvanları yalnız bırakmamak adına nöbetleşe çalışarak yoğun gayret gösteriyor.

#Sultangazi belediyesi #Karla Mücadele
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