Sultangazi'de Gençleri Emre Aydın ile buluştu

Sultangazi Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes için Spor Federasyonu işbirliğinde Avrupa Spor Haftası kapsamında dev bir spor festivaline ev sahipliği yaptı. “BeActive” sloganıyla gerçekleşen festival tadındaki spor etkinlikleriyle gençler, oldukça keyifli sportif etkinliklere katıldı ve sürpriz hediyeler kazandı. Gecenin finaliyse, sevilen isim Emre Aydın’ın muhteşem konseriyle gerçekleşti. Aydın, birbirinden güzel şarkılarını Sultangazi için söylerken alanı dolduran binlerce genç de coşkuyla sanatçıya eşlik etti.

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği GençOFest, gençleri çok sevdikleri etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Sultangazi Belediyesi’nin Herkes için Spor Federasyonu işbirliğinde düzenlediği festival tadındaki spor etkinlikleri de GençOFest’in unutulmazları arasında yerini aldı. Avrupa Spor Haftası kapsamında “BeActive” sloganıyla gerçekleşen etkinliklerde gençler spora doyarken sürpriz hediyeler de kazandı. Günün sonundaysa, kişiliği ve şarkılarıyla yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanan sanatçı Emre Aydın, Sultangazi için muhteşem bir konser verdi.

Binlerce gencin akın ettiği konsere Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Herkes için Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

‘Gençlerimizle beraber çok daha güzel bir Sultangazi inşa edeceğiz’

Konser alanını dolduran gençlere hitap eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, şöyle konuştu: “Avrupa Spor Haftası kapsamında, tüm Avrupa’da aynı anda kutlamalar yapılıyor. Bizler de, BeActive Night adı altında, çok güzel bir programa ev sahipliği yaptık. Bu organizasyonda emeği geçen, başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu olmak üzere, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu hocamıza, Herkes için Spor Federasyonu Başkanımız Yasin Bölükbaşı’na ve bu gece bizleri yalnız bırakmayan Emre Aydın’a ve kıymetli ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Bütün derdimiz, Sultangazimizin gençlerin mutlu olduğu ve huzur bulduğu bir şehir olmasıdır. Sultangazi, 25 yaş altındaki 250 bin gençle, İstanbul’un en genç nüfusuna sahip ilçemizdir. Bütün Avrupa’da aynı anda gerçekleşen etkinliği, gençlerimiz için Sultangazi’de düzenliyoruz. Tüm gençlerimize gönül dolusu sevgilerimi iletiyorum. Sultangazi, kültürel, sosyal, sportif ve diğer tüm alanlarda, çok güçlü bir ilçe olma yolunda hızla ilerliyor. Gururla ifade ediyorum: Sultangazi, İstanbul’un en fazla lisanslı sporcuya sahip ilçesidir. Sultangazi, lisanslı sporcu sayısında İstanbul’un lider ilçesidir. 23 dalda sportif faaliyet yürütüyoruz ve yaklaşık 10 bin lisanslı sporcumuz bulunuyor. Sözlerimin sonunda, gençlerimizi çok sevdiğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Gençlerimize duyduğumuz bu sevgi ve güvenle, onların mutluluğu ve huzuru için çalışmaya, gayret etmeye devam ediyoruz. Gençlerimizle beraber çok daha güzel bir Sultangazi inşa edeceğiz.”

‘Yükselen, Sultangazi’nin gençleridir’

Sultangazi Belediyesi’nin önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, “Daha sağlıklı bir yaşam için sporu herkese yaymak adına, Avrupa Spor Haftası kapsamında çok güzel bir program oldu. Lütfen spora devam edelim ve sağlıklı kalalım. Kıymetli belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Herkes için Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı ise, “Ankara ve İzmir’in ardından bu yıl, Avrupa Spor Haftası programına İstanbul, Sultangazi ev sahipliği yapıyor. Kıymetli Sultangazililerle birlikte olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sultangazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda Avrupa’nın 40 ülkesinde bu programın aynısı düzenleniyor. Fakat her alanda olduğu gibi Türkiye, diğer 40 ülkeden çok daha etkili olarak bu alanda da farkını gösteriyor. Türkiye’nin spor alanında yaptığı yatırımlar tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Bu ülkenin güzel insanları, her alanda en ileride olacak. Yükselen değer Türkiye, yükselen değer İstanbul; yükselen, Sultangazi’nin gençleridir.” dedi.

Sultangazi’de #BeActive Night ile Spor Coşkusu

Sultangazi Belediyesi’nin, Avrupa Spor Haftası kapsamında ev sahipliği yaptığı dev organizasyon, gençleri birbirinden keyifli spor aktiviteleriyle buluşturdu. BeActive Night adı ile gerçekleşen program; dev janga, halat çekme, bilek güreşi, koca ayak, çuval yarışı, dart, bedminton, squad, golf, hula hop, ok atma, cornholl, atlama ipi, mass güreşi, twister, henball, ayak yenisi, gladyatör ve canlı langırta sahne oldu. Tüm etkinliklerde eğlenceli vakit geçiren gençler sürpriz hediyeler de kazandı. Ayrıca dans grubu, Capoeira sporcuları ve akrobatların gerçekleştirdiği gösteriler de görülmeye değerdi.

Emre Aydın Sultangazi için Söyledi

Unutulmaz spor organizasyonun finali, yine unutulmaz bir konserle gerçekleşti. Sevilen sanatçı Emre Aydın; Afilli Yalnızlık, Unutamazsın, Belki Bir Gün Özlersin, Soğuk Odalar gibi en beğenilen şarkılarını Sultangazi için söyledi. Alanı dolduran binlerce genç de sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Emre Aydın’a bu güzel konser için teşekkür ederek çiçek takdim etti. Sultangazi’de çok güzel bir atmosferle karşılaştığını belirten sanatçı da, belediye başkanına ve alanı dolduran binlerce gence teşekkür etti.